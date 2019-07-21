Внучка Ротару отправилась с возлюбленным на романтический викенд в Тоскану

Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Юная молель отправилась с бойфрендом на велопрогулку

Внучка легенды эстрады Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко любит путешествовать. Девушка отдыхает в компании своего бойфренда по имени Марко Дюменил и предпочитает поездки по Европе – пара побывала в Париже, Каннах, проводит вместе время в Лондоне, где живет и учится девушка. Сейчас они релаксируют в солнечной Италии и наслаждаются романтическими каникулами на фоне живописных пейзажей. В сториз Instagram она показала активный викенд в Тоскане.

София вместе с возлюбленным выбралась на велопрогулку по курортному городу Форте Дей Марми. На девушке – белая рубашка, которую она завязала на узел под грудью, и шорты с завышенной талией бирюзового цвета. Она колесит по улице на велосипеде с корзинкой, наслаждаясь открывающимися видами и ласковыми солнечными лучами.

Фото: Соня Евдокименко и Марко Дюменил на велопрогулке (instagram.com/iamsofiaeve)

В свою очередь, Марко также разместил в сториз короткий ролик с Софией в главной роли. Она улыбается в камеру, повернувшись через плечо, а затем стремительно едет вперед, оставив бойфренда позади. Пара выглядит счастливо и расслабленно.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/marcodumenil)

Ранее Соня и Марко побывали в Каннах. Девушка опубликовала фото в цветном купальнике оригинального кроя и показала, как расслабляется в бассейне. Подписчики юной красавицы в который раз восхитились ее идеально стройными формами, которые девушка умело подчеркивает с помощью удачно выбранных нарядов.

Кроме того, внучка Софии Ротару поделилась секретами стройности и рассказала, как поддерживает себя в форме. Также Соня Евдокименко поведала о любимых блюдах и гастрономических предпочтениях.