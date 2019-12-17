Снова вместе? Монику Беллуччи застали в компании экс-возлюбленного

Моника Беллуччи с экс-возлюбленным (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Пару заподозрили в воссоединении

Моника Беллуччи, которая только прошлой зимой официально представила миру своего возлюбленного – Николаса Лефевра – уже спустя несколько месяцев объявила о расставании. Перед этим Моника и Николас успели совершить несколько выходов в свет, заставив всех поверить, что это действительно любовь. Но затем актриса начала появляться на мероприятиях одна, и сама же внесла ясность.

Моника и Николас (фото: instagram.com/elle_spain)

Чтобы избежать лишних разговоров и перекрученных фактов, Беллуччи еще в июле дала откровенный комментарий французскому журналу F. Она заявила, что с этого момента их дороги с Николасом расходятся, но они сохранят дружбу на всю жизнь. Звезда также уточнила, что очень любит и ценит Николаса, и он ее многому научил. А вот кто был инициатором разрыва и почему они все же решили пойти разными дорогами, никто из экс-возлюбленных не признался. После этого они ни разу не появлялись вместе.

Монику и Николаса заподозрили в возобновлении романа (фото: instagram.com/ince_senet)

И вот на днях пару застали в Париже за совместной прогулкой по улицам французской столицы. Моника была одета в черное пальто, высокие черные сапоги, а завершали total black образ темные солнцезащитные очки и черная сумка. Ее экс-бойфренд примерил наряд в стиле свободного художника: зеленое пальто-оверсайз, темно-синие брюки, салатного оттенка жилет, перчатки и обернутый несколько раз вокруг шеи голубой шарф. Последним штрихом к луку стала его знаменитая прическа.

Николас Лефевр в своей студии (фото: instagram.com/nicolaslefebvre.artist)

Моника и Николас вели себя сдержанно и никак не проявляли чувств, разве что обмениваясь улыбками. Но, тем не менее, поклонники все же выразили надежду на воссоединение. Они начали гадать, что же происходит между Моникой и 37-летним Николасом. Что ж, время покажет.

Напомним, пара начала встречаться еще летом 2018-го. Но долгое время старалась не афишировать свои отношения. Только спустя время Моника подтвердила, что у них роман.