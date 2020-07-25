Влюблена: Настя Каменских спела чувственную песню и потрясла заявлением (видео)

Известная украинская певица Настя Каменских стала первой украинской певицей, песни которой стали хитами в Латинской Америке. Связано это с тем, что артистка обожает испанский язык, и с радостью сама поет на нем. Одной из самых любимых песен на этом языке исполнительница поделилась в своем профиле в Instagram. Специально для своего микроблога артистка очень чувственно и нежно выполнила песню.

Настя Каменских не стесняется рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и демонстрировать свои навыки на публике. Не так давно артистка опубликовала видео, на котором спародировала голос Бритни Спирс, Шер и Шакиры. Сказать, что это круто – не сказать ничего, подчеркнули ее поклонники в блоге.

Сейчас же артистка поделилась исполнением одной из ее любимых песен и поблагодарила автора за ее создание.

" Una canción impresionante! Me enamoré de la canción desde la primera escucha! Gracias por tu creatividad! ¡Eres genial! (Отличная песня! Я влюбилась в песню с первого прослушивания! Спасибо за твое творчество! KIM LOAIZA, ты замечательная! – ред.)", - написала артистка.

Также Каменских призналась, что влюблена в песню.

"Обожаю эту песню! Влюблена в ее чувственность и мотив. И думаю, каждый найдет в ней строки о себе", - добавила исполнительница уже на русском.

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами в "змеином" купальнике.