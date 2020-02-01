Как влюбиться в бег: спортивная Настя Каменских поделилась советами

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица регулярно занимается спортом и приобщила к этому и Потапа

После впечатляющего похудения Настя Каменских поддерживает фигуру в прекрасной форме - в этом ей помогает правильное питание и регулярная спортивная нагрузка. Певица часто посещает спортзал, а также начинает почти каждое утро с пробежки - причем делает это даже на отдыхе, да еще и мужа Потапа приобщила. Сейчас пара отдыхает в Мексике и наряду с горячими фото в купальниках и эффектных нарядах артистка также показывает и свои спортивные достижения.

А в новой публикации она решила поделиться с поклонниками полезными советами и рассказала, как же полюбить бег. Настя опубликовала снимок, сделанный на террасе их номера - звезда запечатлена в черных велосипедках и коротком белом топике, демонстрируя свой упругий животик. Волосы она собрала в хвост, а на лицо не стала наносить макияж.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Хочу с вами поделиться 3 советами от NK, как влюбиться в бег!

Слушать свое тело

Оно само вам подскажет, когда нужно взять паузу или сбавить темп. Бегайте в удовольствие утром встречая рассветы и всегда с хорошим настроением!

Ставьте цели

По моему личному опыту скажу, что помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи!

Комбинируйте занятия

Регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело и дают возможность отдохнуть беговым мышцам.

Я бегаю, и я счастлива. Побежали?" - раскрыла свои секреты Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях фолловеры благодарят Настю за мотивацию и полезные советы и восхищаются ее фигурой.

Отличные советы, да побежали

Спасибо, Настенька

Всё это правда сестрёнка , ты молодец

Умничка, очень красивая

А сколько раз в неделю тренитесь ?и Ск времени занимает в трени ваш бег?

Ну ваще багіня

Настя, ты крутая, даёшь такой стимул чем- то заняться. Я много лет хочу начать бегать. И не могу заставить себя начать. Дай совет.

Настя это кайф для тела, правда!

Настя !!! Вы молодец

Я тоже теперь влюбленная ! Тело прям "зудит" в ожидании следующей пробежки

Настя. Ви мотиватор,ви вселяєте впевненість ,Дякую

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских показала спортивное утро в Мексике среди местных пейзажей и оригинальных достопримечательностей.