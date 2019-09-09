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"Влечение ждет дома": Лазарев возмутился фото Тодоренко с горячим красавцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.09.2019 - 13:26
"Влечение ждет дома": Лазарев возмутился фото Тодоренко с горячим красавцем
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая показала кадр со знаменитым испанским мачо

Регина Тодоренко не перестает будоражить умы поклонников. Новые записи, интервью, интересные проекты и интригующие детали съемок- это далеко не весь список, который телеведущая может предложить в новом сезоне. Вот уже пару дней ее подписчики в instagram обсуждают романичное видео, на котором девушка признается в любви звезде сериала "Три метра над уровнем неба", испанскому актеру Марио Касасу. Регина решила еще больше подогреть интригу и показала совместное фото с горячим красавцем.

На снимке телезвезда позирует в романтичном красном платье, накинув на плечи джинсовую куртку. Марио стоит у мотоцикла (подобно его герою из культового фильма, который принес ему всемирную популярность). На актере – безупречно сидящий костюм и стильные лоферы на босую ногу. Регина и Марио смотрят друг на друга, слегка склонив голову на бок.

"Влечение", - оставила короткую интригующую подпись Регина.

&quot;Влечение ждет дома&quot;: Лазарев возмутился фото Тодоренко с горячим красавцем

Регина Тодоренко и Марио Касас (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники были не на шутку озадачены кадром, а еще больше – текстом к нему. Даже российский певец и друг семьи Регини и Влада Топалова, Сергей Лазарев не остался в стороне от обсуждений и "вмешался" в ситуацию.

"Я тебе дам, влечение!! Влечение тебя дома ждет... в двойном размере", - намекнул он на мужа и сына телеведущей.

&quot;Влечение ждет дома&quot;: Лазарев возмутился фото Тодоренко с горячим красавцем

Скриншот комментариев

Поклонники также были обеспокоены романтичным снимком, а многие позавидовали Регине, ведь она смогла встретиться с их кумиром-красавчиком.

  • Я в шоке
  • Влад поймет
  • Мачо
  • Я очень и очень завидую тебе. Это мечта любой девушки
  • Вот так вот, муж выставляет фото с женой, а жена - с левым мужиком (шучу, конечно)
  • Обалдеть
  • Перед таким красенем я б теж забула, що живу в щасливому шлюбі!
  • Как же муж-то?
  • Тот момент, когда счастлива за Регину и завидуешь по белому
  • Он такой классный, обожаю
  • Какое еще влечение, Регина? Я посланец Влада
  • Шикарный мужчина

Скриншот комментариев

В итоге оказалось, что "Влечение" - это новый сериал с участием Марио, на презентацию которого он прилетел в Москву.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о превратностях материнства и хроническом недосыпе – у ее сына Миши начали резаться зубы.

Также Регина Тодоренко оригинально поздравила сыночка Мишу, которому недавно исполнилось 9 месяцев.

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