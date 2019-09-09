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"Пристрасть чекає вдома": Лазарєв обурився фото Тодоренко з гарячим красенем

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.09.2019 - 13:26
"Пристрасть чекає вдома": Лазарєв обурився фото Тодоренко з гарячим красенем
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча показала кадр зі знаменитим іспанським мачо

Регіна Тодоренко не перестає дивувати шанувальників. Нові записи, інтерв'ю, цікаві проекти та інтригуючі деталі зйомок - це далеко не весь список, який телеведуча може запропонувати новому сезоні. Ось вже кілька днів її підписники в instagram обговорюють романичное відео, на якому дівчина зізнається в любові зірці серіалу "Три метри над рівнем неба", іспанському акторові Маріо Касасу. Регіна вирішила ще більше підігріти інтригу і показала спільне фото з гарячим красенем.

На знімку телезірка позує в романтичному червоному платті, накинувши на плечі джинсову куртку. Маріо стоїть біля мотоцикла (подібно його герою з культового фільму, який приніс йому всесвітню популярність). На акторові – бездоганно сидить костюм і стильні лофери на босу ногу. Регіна і Маріо дивляться один на одного, злегка схиливши голову на бік.

"Потяг", - залишила короткий інтригуючий підпис Регіна.

&quot;Пристрасть чекає вдома&quot;: Лазарєв обурився фото Тодоренко з гарячим красенем

Регіна Тодоренко і Маріо Касас (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники були не на жарт стурбовані кадром, а ще більше – текстом до нього. Навіть російський співак і друг сім'ї Регіні і Влада Топалова, Сергій Лазарєв не залишився в стороні від обговорень і "втрутився" в ситуацію.

"Я тобі дам, потяг!! Пристрасть тебе вдома чекає... в подвійному розмірі", - натякнув він на чоловіка і сина телеведучої.

&quot;Пристрасть чекає вдома&quot;: Лазарєв обурився фото Тодоренко з гарячим красенем

Скріншот коментарів

Шанувальники також були стурбовані романтичним знімком, а багато позаздрили Регіні, адже вона змогла зустрітися з їхнім кумиром-красенем.

  • Я в шоці
  • Влад зрозуміє
  • Мачо
  • Я дуже і дуже заздрю тобі. Це мрія будь-якої дівчини
  • Ось так от, чоловік виставляє фото з дружиною, а дружина - з лівим мужиком (жартую, звичайно)
  • Очманіти
  • Перед таким красенем я б теж забула, що живу в щасливому шлюбі!
  • А як же чоловік?
  • Той момент, коли щаслива за Регіну і заздриш по білому
  • Він такий класний, обожнюю
  • Який ще потяг, Регіна? Я посланець Влада
  • Шикарний чоловік

Скріншот коментарів

У результаті виявилося, що "Потяг" - це новий серіал за участю Маріо, на презентацію якого він прилетів до Москви

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про труднощі материнства і хронічний недосип – у її сина Михайлика почали різатися зуби.

Також Регіна Тодоренко оригінально привітала синочка Мішу, якому нещодавно виповнилося 9 місяців.

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