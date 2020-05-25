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Владимир Остапчук признался, почему не хочет пока знакомить детей с новой девушкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2020 - 14:33
Владимир Остапчук признался, почему не хочет пока знакомить детей с новой девушкой
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Остапчук принял такое решение с экс-женой

Несколько дней назад шоумен Владимир Остапчук представил свою новую возлюбленную. Ею стала нотариус Кристина Горняк. Владимир говорит, что они вместе уже более полугода, а недавно начали жить вместе. Но с детьми от предыдущего брака знакомить свою избранницу пока не спешит. В программе «Ранок з Україною», которая выходит на канале «Украина», Остапчук рассказал, почему еще не готов к такому шагу.

Скандальный развод телеведущего Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко обсуждали в СМИ, соцсетях и даже в звездной тусовке. Их брак продлился 12 лет, у пары двое детей. У Владимира уже есть новая возлюбленная по имени Кристина, с которой они недавно съехались. Но представлять ее дочери и сыну он не спешит.

«Я их еще не знакомил. Но когда мы выбирали совместное жилье, одним из критериев выбора, кроме огромного гардероба для Кристины, была отдельная комната для детей. Потому что я хочу, чтобы они ко мне приходили, общались с папой. Моей старшей дочери Эмилии на следующей неделе будет 7 лет, решили с Еленой пока не знакомить официально, потому что для ребенка это гораздо более сложный процесс. А младшему сыну Эвану 2 года, думаю, что для него любой взрослый мужчина или тетя – это просто новая прикольная штука, чтобы поиграть», – отметил Владимир Остапчук в интервью каналу «Украина».

Владимир Остапчук признался, почему не хочет пока знакомить детей с новой девушкой

Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

На вопрос ведущих Григория Германа и Марии Мельник, не думает ли он, что Эмилия увидит Кристину по телевизору, Остапчук ответил:

«Я тоже сначала так думал, потому что мы официально заявили об отношениях, вдруг она увидит. Но потом понял, что вся эта история началась еще в октябре, когда я подал на развод, и в январе был сюжет, потом еще один. Слава Богу, наша маленькая принцесса этого не видит и не слышит. Извините, но в 7-летнем возрасте ей гораздо интереснее Little Pony и другие мультики. Она телевизор не смотрит», – рассказал шоумен в эфире «Ранку з Україною».

Напомним, ранее возлюбленная Остапчука Кристина Горняк рассказала об отношениях с ведущим.

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Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Владимир Остапчук
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