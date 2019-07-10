Влад Топалов рассмешил забавным домашним прозвищем Тодоренко

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Оказалось, что Регина Тодоренко называет своего супруга не менее забавно

Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят свой медовый месяц на побережье Греции в шикарной уединенной вилле и радуют поклонников свежими фото и видео с отдыха. Фанаты увлеченно следят за публикациями звезд и просят побольше рассказать о греческих приключениях пары. На читательский запрос откликнулся Влад, под фото он рассекретил частные разговоры семьи по поводу длительности отпуска.

Фото: Влад Топалов на отдыхе (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Всё время спорю с РП. Сколько нужно на отдых....? Она говорит : "маааксимум 10 дней!!!". Потом уже скучно", - поведал он в своем Instagram.

И тут же высказал свое мнение по поводу того, сколько на самом деле должны длиться каникулы и как он проводит время.

"Я убеждаюсь, что лично мне 10 дней КАТАСТРОФИЧЕСКИ МАЛО!!!! Я где-то 4-5 дней только вхожу в ритм отдыха... я имею ввиду, что первые пару дней я ещё куда-то все время бегу, собираюсь. То на завтрак, то на пляж, то в спорт зал, то пройтись, то еще куда-то. И только на 5-ый день примерно я начинаю "сладко тупить" и НИКУДА ВООБЩЕ НЕ СОБИРАТЬСЯ, а делать то, что требует тело, а не мозг..... ", - разоткровенничался Влад.

Кроме того, он забавно написал имя жены, что не утаилось от глаз подписчиков, которые удивились такому странному прозвищу.

"Наверное, это зависит от личности. Хотя, РП сегодня призналась: "я сегодня начала отдыхать".... шёл 5ый день.. почему мы, мужчины, всё время правы? ох, как же это утомительно", - подитожил исполнитель.

Фото: Супруги даже используют одинаковые фильтры для фото (instagram.com/reginatodorenko)

Фанаты в недоумении написали в комментариях, что не сразу разобрали кто такая РП и почему Влад ее так называет.

А почему РП, а не ЛЮБИМАЯ ЖЕНА? - ну они далеко не мимими

Это их фишка, она его ВМ зовет - Владислав Михайлович и он ее по имени/отчеству

РП это кто простите? - Регина Петровна)

Что за РП?!?

Скриншот: Комментарии к посту Влада Топалова (instagram.com/vladtopalovofficial)



Стоит отметить, что и Регина "не прогуливает" свои появления в Instagram, она регулярно выкладывает фото в соцсети, на которых восхищает формами в купальнике в бассейне.

Напомним, что недавно Регина Тодоренко рассказала о грандиозных планах на будущее, в которые входят съемки в сериале и в кино.

А еще супруг Регины Влад Топалов очаровала эффектным кадром со свадьбы, на котором разместились все гости мероприятия.