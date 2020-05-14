Vlad Darwin трогательно поздравил певицу Alyosha с Днём Рождения (ФОТО)

Певец и композитор Vlad Darwin опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление Alyosha с Днём рождения. Дарвин собрал в один пост подборку совместных фото с артисткой за 10 лет и трогательно подписал каждое.

«Если бы я мог вспомнить все))) Вспомнить все, что нас объединяло и продолжает объединять в творчестве, любви к людям и музыке. Это лишь часть нашей общей истории. Более 10 лет взаимной поддержки и доверия. Спасибо тебе за ценные жизненные уроки, за вдохновение, за дружбу.

Ты и сегодня продолжаешь обучать меня партнерству, устойчивости и простым радостям жизни. Я хочу тебе пожелать той же божественной гармонии, которая наполняет паруса. Плыви по жизни красиво – в окружении счастливой семьи, надежных друзей и благодарных поклонников твоего творчества. Оставайся собой – смелой, как вызов судьбы, честной, как майский ливень, стремительной, как птичка в небесах. Впереди самое интересное!» – поздравил певицу Влад Дарвин.

Такое поздравление для Alyosha не оставило подписчиков артиста равнодушными. Фолловеры Влада присоединились к поздравлениям и пожелали певице творческих успехов и здоровья.

Напомним, что Vlad Darwin и Alyosha связывает совместное творчество – их песни «Ти найкраща», «Больше чем любовь», «Пірнай», «Торнадо» стали хитами и завоевали сердца тысяч поклонников. А в декабре 2019 артисты выпустили дуэтный альбом «Золота середина» и с аншлагом прошёл их концерт в столице, в Октябрьском дворце.