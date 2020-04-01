Вкус детства: Лилия Ребрик поделилась рецептом вкусного и простого блюда

Лилия Ребрик весьма весело проводит карантин - вместе с мужем Андреем Диким и любимыми дочурками Дианой и Полиной они живут на даче, где в любое время можно погулять и подышать свежим воздухом во дворе да и в целом лучше, чем в городе. Впрочем, телеведущей все же приходится иногда выходить на работу и вести эфиры, однако она старается соблюдать все правила безопасности. Вместе с семьей они занимаются интересными поделками и устраивают пижамные вечеринки.

Также Лилия стала готовить много вкусняшек - к примеру, любимые с детства "лапендрики". Процесс готовки вместе с дочками и результат она сначала показала в сториз, после чего получила много просьб поделиться рецептом, что артистка и сделала в новой публикации в Instagram.

На фото довольная Ребрик запечатлена с тарелкой готовых вкусняшек с мясом и сыром. Также она показала видео процесса готовки и жарки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну як там ваші карантинні будні? Я сьогодні готувала смак свого дитинства «мамині лапендрики», як ми їх називали. Робила сторіз, але ви засипали мене запитаннями. Тому пишу рецептик тут, якого у мене немає. Все роблю на око.

Борошно, яйце, кефір, трішки соди і солі- це тісто.

Потім його треба замісити руками, поки не приставатиме до рук. Розкатати і зліпити лапендрики з начинкою, яка вам до смаку , на яку фантазії вистачить і дивлячись що є в холодильнику. У мене було два варіанта начинки: солений сир , жовток та твердий сир. (Твердий сир додаю скрізь, люблю як він плавиться). Можна моцарелу, або сулугуні, теж дуже смачно. А другі були з м’ясом , смаженою цибулькою та жовтком. Чоловікові з м’ясом- це класика. А потім просто підсмажити на пательні з любов’ю до рум’яної скоринки. Отака невигадлива страва дитинства. А ви чим сьогодні своїх балували? Діліться теж добре забутими простими рецептиками", - рассказала о любимом блюде ведущая.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети благодарят Лилию за отличный рецепт и восхищаются ее хозяйственностью, а также делятся, что они готовят на карантине.

Класс)) спасибо большое))

Ням ням

Дуже класний домашній рецепт.

А я сегодня о чебуреках вспомнила

Яка смакота

У нас сьогодні деруни

Смакота. Дуже Вам дякую, треба буде обов'язково спробувати

Такі апетитні

Смачно

Какая хозяечка!!

А я еще из тонкого лаваша делаю с грибами и твердым сыром. Тоже вкусненько

А в нас мама казала що це"балабухи"))

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик всколыхнула поклонников речью об изменении привычного мира и оптимистичных перспективах на будущее.