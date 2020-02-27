Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма "Против всех врагов: история Джин Сиберг"

​​​​​​​Фото: Кирилл Авраменко

На экранах сети кинотеатров фильм «Против всех врагов: история Джин Сиберг» стартует с 27 февраля 2020 г.

26 февраля в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера фильма «Против всех врагов: история Джин Сиберг».

Первыми ленту увидели: Соломия Витвицкая, Тоня Ноябрева, Ольга Шурова, Ахтем Сейтаблаев, Алексей Дивеев-Церковный, Денис Иванов, Даниил Белых, Анастасия Даугуле, Алексей Тритенко, Слава Соломка, Алена Смирнова и многие другие.

Против всех врагов: история Джин Сиберг — о фильме

Украинский трейлер

История одной актриса, звезды Французской Новой Волны — Джин Сиберг, которая была совершенно непохожей на других в своей профессии, ведь мало кто в шестидесятые годы ХХ века выступали за права темнокожих. Сиберг была из тех активисток, кто готов был отдать «всю себя» ради справедливости. Чем же это обернется для ее карьеры и жизни?

Звездные гости премьеры

Соломия Витвицкая

Тоня Ноябрева

Ахтем Сейтаблаев

Ольга Шурова

Алексей Дивеев-Церковный

Анастасия Даугуле

Слава Соломка

Алексей Тритенко

Алена Смирнова

Даша Коломиец

Даниил Белых

Фото: Кирилл Авраменко