Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма "Против всех врагов: история Джин Сиберг"

На экранах сети кинотеатров фильм «Против всех врагов: история Джин Сиберг» стартует с 27 февраля 2020 г.
26 февраля в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера фильма «Против всех врагов: история Джин Сиберг».
Первыми ленту увидели: Соломия Витвицкая, Тоня Ноябрева, Ольга Шурова, Ахтем Сейтаблаев, Алексей Дивеев-Церковный, Денис Иванов, Даниил Белых, Анастасия Даугуле, Алексей Тритенко, Слава Соломка, Алена Смирнова и многие другие.
Против всех врагов: история Джин Сиберг — о фильме
Украинский трейлер
История одной актриса, звезды Французской Новой Волны — Джин Сиберг, которая была совершенно непохожей на других в своей профессии, ведь мало кто в шестидесятые годы ХХ века выступали за права темнокожих. Сиберг была из тех активисток, кто готов был отдать «всю себя» ради справедливости. Чем же это обернется для ее карьеры и жизни?
Звездные гости премьеры
Соломия Витвицкая
Тоня Ноябрева
Ахтем Сейтаблаев
Ольга Шурова
Алексей Дивеев-Церковный
Анастасия Даугуле
Слава Соломка
Алексей Тритенко
Алена Смирнова
Даша Коломиец
Даниил Белых
Фото: Кирилл Авраменко