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Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма "Против всех врагов: история Джин Сиберг"

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.02.2020 - 17:11
Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма "Против всех врагов: история Джин Сиберг"
​​​​​​​Фото: Кирилл Авраменко

На экранах сети кинотеатров фильм «Против всех врагов: история Джин Сиберг» стартует с 27 февраля 2020 г.

26 февраля в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера фильма «Против всех врагов: история Джин Сиберг».

Первыми ленту увидели: Соломия Витвицкая, Тоня Ноябрева, Ольга Шурова, Ахтем Сейтаблаев, Алексей Дивеев-Церковный, Денис Иванов, Даниил Белых, Анастасия Даугуле, Алексей Тритенко, Слава Соломка, Алена Смирнова и многие другие.

Против всех врагов: история Джин Сиберг — о фильме

Украинский трейлер

История одной актриса, звезды Французской Новой Волны — Джин Сиберг, которая была совершенно непохожей на других в своей профессии, ведь мало кто в шестидесятые годы ХХ века выступали за права темнокожих. Сиберг была из тех активисток, кто готов был отдать «всю себя» ради справедливости. Чем же это обернется для ее карьеры и жизни?

Звездные гости премьеры

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Соломия Витвицкая

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Тоня Ноябрева

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Ахтем Сейтаблаев

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Ольга Шурова

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Алексей Дивеев-Церковный

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Анастасия Даугуле

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Слава Соломка

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Алексей Тритенко

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Алена Смирнова

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Даша Коломиец

Витвицкая, Сеитаблаев, Даугуле и другие звезды на премьере фильма &quot;Против всех врагов: история Джин Сиберг&quot;

Даниил Белых

Фото: Кирилл Авраменко

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