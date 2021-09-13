Виталий Козловский впервые публично рассказал о трагической потере: "Бог что-то знает"

Популярный певец Виталий Козловский признался, что недавняя смерть отца изменила его отношение ко многим вещам в жизни. Но о потере родного человека сейчас говорить артисту очень трудно…

"Я до сих пор переживаю это. Папа был для меня очень близким человеком. Я счастлив, что он последний год-полтора своей жизни прожил в большом счастье и для себя. Он был в любви с любимой женщиной. Я изменил отношение ко многим вещам в жизни после смерти папы", - говорит Козловский.

Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Заметим, что до сих пор неизвестно, что стало причиной смерти Виталия Сергеевича. Сам певец также не говорит об этом.

"Я так не хочу об этом говорить, подробности не буду озвучивать. Мне очень трудно об этом говорить. Я счастлив, что у меня сейчас так много работы, Вот Бог что-то знает, чувствует что и в какой момент тебе нужно. Я мог некоторое время сидеть без работы, а после того, как папа меня бросил, работы стало очень много, концертов стало много. И для меня это стало спасением", - признался Виталий.

Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Напомним, о смерти отца Виталия Козловского стало известно в середине августа этого года. Мужчина покинул этот мир 15 августа в возрасте 74 лет.