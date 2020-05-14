Виталий Козловский рассказал, кому купил квартиру в Киеве

Певец Виталий Козловский подарил дорогой подарок, о чем рассказал в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

Виталий Козловский купил жилье родному человеку.

«В конце прошлого года я решил, что нужно перевезти отца из Львова в столицу, чтобы у него был тот присмотр и уход, который необходим человеку в пожилом возрасте, – сказал певец в эфире «Зіркового шляху», который выходит на канале «Украина». – Отцу недавно исполнилось 73 года. И сейчас, когда продолжается карантин, я понимаю, что поступил тогда очень своевременно».

Решение оставить родной Львов и отправиться в столицу отцу Виталия Козловского далось непросто.

«Представьте, он прожил 45 лет в одном и том же доме, а потом сын сказал: «Батя, давай переезжай», – поделился певец в интервью «Зірковому шляху», который выходит на канале «Украина». – Но у меня с отцом очень хорошие отношения. Мы друзья, поэтому он мне доверяет и в тот момент даже не спорил: переезжать или нет».

Все это время Виталия Козловского поддерживал именно его отец.

«Когда на Пасху у отца очень сильно поднялось давление, то в таком состоянии явно не до веселья, а он продолжал шутить и смеяться над собой. И все, глядя на него, тоже начали улыбаться, – поделился с «Зірковим шляхом» Виталий Козловский на канале «Украина». – Я говорю ему: «У меня, в хорошем смысле слова, шок, как ты воспринимаешь мир и как любишь жизнь. Потому что тебе было очень плохо, а ты все равно веселился и шутил».

Что касается приобретения квартиры для отца, то певец не видит в этом ничего странного.

«Это долг каждого – сделать для родителей максимально то, что от тебя зависит, – объяснил Виталий Козловский в эфире «Зірковому шляху», который выходит на канале «Украина». – У меня была такая возможность – купить квартиру, я так и сделал для родного человека».