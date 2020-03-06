Виталий Козловский откровенно высказался о своей сексуальной ориентации

Певца Виталия Козловского часто в интервью спрашивают о его сексуальной ориентации. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, в рубрике «Кава з перцем», Козловский расставил все точки над «і».

По словам Козловского, вопросы о сексе задают ему чаще всего, и он откровенно говорит о своей личной жизни.

«Секс для меня очень важен. Ну как молодой здоровый человек может быть равнодушен к сексу? Я или взрываюсь, или я очень спокойный и всех люблю. Такой мой темперамент. И он, наверно, проявляется в сексе. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно», - рассказал в программе «Зірковий шлях» Козловский.

Однако поклонников нередко волнует ориентация знаменитости. Виталию Козловскому тоже задают пикантные вопросы.

«Я выгляжу геем, я как-то по-гейски себя веду? Что не так? Я метросексуал и признаю это. Я ухаживаю за собой, потому что понимаю, что артист не может выходить на сцену, если у него неопрятный внешний вид. Но если для кого-то это связано с нетрадиционной ориентацией, то извините... Но я не могу ходить с табличкой, что я не гей», - делится Козловский на канале «Украина».