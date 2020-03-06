ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Виталий Козловский откровенно высказался о своей сексуальной ориентации

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 09:57
Виталий Козловский откровенно высказался о своей сексуальной ориентации
Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Виталия некоторые "обвинения" оскорбляют

Певца Виталия Козловского часто в интервью спрашивают о его сексуальной ориентации. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, в рубрике «Кава з перцем», Козловский расставил все точки над «і».

По словам Козловского, вопросы о сексе задают ему чаще всего, и он откровенно говорит о своей личной жизни.

«Секс для меня очень важен. Ну как молодой здоровый человек может быть равнодушен к сексу? Я или взрываюсь, или я очень спокойный и всех люблю. Такой мой темперамент. И он, наверно, проявляется в сексе. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно», - рассказал в программе «Зірковий шлях» Козловский.

Однако поклонников нередко волнует ориентация знаменитости. Виталию Козловскому тоже задают пикантные вопросы.

«Я выгляжу геем, я как-то по-гейски себя веду? Что не так? Я метросексуал и признаю это. Я ухаживаю за собой, потому что понимаю, что артист не может выходить на сцену, если у него неопрятный внешний вид. Но если для кого-то это связано с нетрадиционной ориентацией, то извините... Но я не могу ходить с табличкой, что я не гей», - делится Козловский на канале «Украина».

Димаш Кудайберген: кто он такой и в чем его феномен? Ирина Федышин призналась, сколько брат-депутат вложил в нее
Новости Украины Виталий Козловскийпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь