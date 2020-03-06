Віталій Козловський відверто висловився про свою сексуальну орієнтацію

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Віталія деякі "звинувачення" ображають

Співака Віталія Козловського часто в інтерв'ю запитують про його сексуальну орієнтацію. В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30, в рубриці «Кава з перцем», Козловський розставив всі крапки «і».

За словами Козловського, питання про секс ставлять йому найчастіше, і він відверто говорить про своє особисте життя.

«Секс для мене дуже важливий. Ну як молода здорова людина може бути байдужа до сексу? Я або вибухаю, або я дуже спокійний і всіх люблю. Такий мій темперамент. І він, напевно, проявляється у сексі. Я можу бути і ангелом, і демоном одночасно», - розповів у програмі «Зірковий шлях» Козловський.

Однак шанувальників нерідко хвилює орієнтація знаменитості. Віталію Козловському теж задають пікантні питання.

«Я виглядаю геєм, я якось по-гейському себе веду? Що не так? Я метросексуал і визнаю це. Я доглядаю за собою, тому що розумію, що артист не може виходити на сцену, якщо у нього неохайний зовнішній вигляд. Але якщо для когось це пов'язано з нетрадиційною орієнтацією, то вибачте...Але я не можу ходити з табличкою, що я не гей», - ділиться Козловський на каналі «Україна».