"Вишенка на торте": Вика из НеАнгелов восхитила образом в белом платье на фоне огромной сладости

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Смеюха разбавила образ красными цветами

Вика Смеюха продолжает очаровывать поклонников яркими нарядами. При этом в одном из последних стильных образов солистку поп-группы НеАнгелы даже “перепутали” с невестой!

Так, на своей instagram-страничке Смеюха опубликовала новую серию фото и видео. Украинская певица отметила, что снимки были сделаны во время выступления НеАнгелов на частном празднике: “#корпоратив #крестины” - уточнила певица.

При этом на одном из фото Виктория позирует на фоне многоярусного роскошного торта белого цвета. Примечательно, что огромная сладость декорирована массивными крыльями.

Сама же Смеюха позирует в белоснежном платье из белого гипюра. Платье дополнительно декорировано рюшами, что делает образ еще более романтичным и невесомым. Также под прозрачным кружевным платьем видим черное мини-платье. Еще одна изюминка образа - черная баска. На ногах - лаковые туфли красного цвета. Кстати, в макияже акцент также сделан на красные губы.

Стильная Виктория из НеАнгелов (фото: instagram.com/vikanablack)

Сама же Виктория в шутку назвала себя “вишенкой” на этом торте.

“На заднем плане стоит шестиярусное ангельское искушение. А я, к нему - ещё та вишенка... к торту”, - пишет Виктория.

Конечно же, певица отдельно сфотографировала большую сладость.

Фото: instagram.com/vikanablack

Также Вика опубликовала один из фрагментов выступления.

Видео: instagram.com/vikanablack

Ну а поклонники украинской певицы поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым образом:

“Необыкновенная, ты такая нежная, вишенка!”

“Вика, отличный образ”

“Ты сама Ангел сладкий”

“Фея”

“Красоточка украинская! Наша вишенка любимая”

“Очень красивая, обворожительная, милая, стильная, гламурная!”

“От тебя перехватывает дыхание”

“Это искушение, это точно!”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

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