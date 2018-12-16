Не Винник и не Каменских: культовый телеведущий назвал лучших артистов года

Игорь Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Игорь Кондратюк составил свой топ достойных украинских артистов

Популярный украинский продюсер, бессменный ведущий программы "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк не считает Олега Винника лучшим певцом 2018 года. Об этом он заявил во время общения с читателями издания "Главред".

Зато, по мнению Кондратюка, звание "Певец 2018 года" должен получить Макс Барских, который недавно рассказал про необычную новогоднюю традицию.

"Не Винник. Мне больше нравится молодежь. Хотя Винник поет круче, чем Барских, у него есть вокал, в отличие от Макса. Зато у Макса есть какие-то простые мелодии, которые мне чем-то кажутся магическими. Я хорошо знаю, как они влияют на публику", - сказал шоумен.

Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

А вот лучшей певицей уходящего года, точно не должна была стать Настя Каменских (именно в этой номинации артистка победила на премии M1 Music Awards 2018). Кондратюк подчеркнул, что относится с уважением к Оле Поляковой, но "она тоже - нет".

"Наверное, певицей года для меня Джамала, хотя она в этом году спела немного новых песен - у нее сейчас другие заботы, заботы мамы. А так, даже не знаю. Возможно, я бы еще назвал Юлию Санину. Мне нравится ее вокал, и я ничего не могу с собой сделать", - сказал он.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лучшими группами 2018 года Кондратюк считает "Без Обмежень", чьи песни "звучат на всех радиостанциях", и KAZKA.

"Какой бы странным мне не выдавалось творчество этой группы, но в этом году они сумели всем показать очень жирную и вкусную дулю. Они заслужили называться группой года. Кто не согласен, пусть попробует написать такую же песню, как "Плакала", которая наделала столько хайпа во всех странах", - резюмировал Кондратюк.

Игорь Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Напомним, что популярное шоу "Караоке на Майдане" завершает свое существование после 20 лет в эфире.