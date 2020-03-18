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Виктория Булитко рассказала о любимом и призналась, при каком условии выйдет замуж

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 15:59
Виктория Булитко рассказала о любимом и призналась, при каком условии выйдет замуж
Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Виктория уже 5 лет в отношениях!

Любую информацию о своем любимом Виктория Булитко тщательно скрывает. Но в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», актриса и участница Танцев со звездами 2019 рассказала о своем возлюбленном и о планах стать матерью.

Оказывается, пара живет в гражданском браке уже не первый год. Молодой человек Виктории занимается программированием.

«Он работает в IT. И танцами, кстати, занимался когда-то, и на барабанах играл в группах. Мы живем вместе уже больше 5 лет, – поделилась Виктория Булитко и добавила, что пока в ЗАГС пара не собирается. – Мне кажется, если людям хорошо, они могут жить вместе хорошо. А нет – так и не надо жить вместе. И не важно, расписаны вы или нет».

Актриса говорит, что на съемках перемерила уже достаточно свадебных платьев. Она не из тех девушек, которые очень спешат стать женой.

«Чтобы меня затянуть замуж, нужно все устроить и сказать – вот такое-то число, в такое время там-то быть. Возможно, тогда я приду и выйду замуж», – призналась Булитко в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Тем не менее, вопросов близких людей о том, когда она все-таки собирается стать матерью, артистке избегать не удается.

«Ну есть, многие говорят. И даже родственники, все переживают. В основном женский род волнуется из-за того, что время идет, мало ли, чтобы успеть», – отметила актриса.

По словам Виктории, ее любимый не говорит намеками о том, что хочет ребенка, а изучает этот вопрос с медицинской точки зрения.

«Он не намекает, он все прекрасно понимает. Изучает медицину, что советуют, что нет. Мне бы больше хотелось, чтобы это был сюрприз, чтобы я так: «Ой, а я, оказывается, забеременела случайно». А не прям что-то делать специально», – откровенно рассказала Булитко в интервью каналу «Украина».

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Новости Украины отношенияВиктория Булитко
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