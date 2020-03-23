Виктория Булитко прокомментировала слухи о романе с Дмитрием Дикусаром

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/bulitka)

Булитко ответила на каверзные вопросы

Пользователи в сети обсуждают вероятность романтических отношений между актрисой Викторией Булитко и танцором Дмитрием Дикусаром. В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», артистка расставила все точки на «і» касательно их возможного романа.

Актриса откровенно говорит: Дикусар сразу ее предупреждал, что поклонники припишут им романтические отношения.

«Он мне так и сказал: «Тебе со мной припишут». На самом деле симпатия друг к другу присутствует. Но если говорить об отношениях «мужчина и женщина» не думаю, что между нами могло вообще что-то произойти. У меня не свободное сердце. А я – человек верный. То есть, как минимум, обоим людям надо быть свободными», – отметила Виктория Булитко в интервью каналу «Украина».

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/bulitka)

Тем не менее, артистка признается, что у нее с Дмитрием остались очень теплые отношения.

«Вот, например, на День рождения Григория Николаевича Чапкиса я не могла выбрать платье. Снимала видео и потом присылала Димке, мол посоветуй, в каком идти, – поделилась Булитко в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях» и рассказала, как реагирует на такое общение ее любимый. – Ощущения того, что меня ревнуют, было. Притом что мой молодой человек вообще не ревнивый».

Сейчас Виктория счастлива в личной жизни. Обсуждать предыдущие отношения актриса не хочет. Но в то же время удивляет признанием, как заканчивала их:

«Я всегда сбегала с сумкой. Просто я из тех людей, кто не может причинить боль. Неудобно, неловко сказать: «Все, пока». Поэтому надо было просто сбежать, пока его не было дома», – смеется артистка.

По словам Виктории, в ее жизни не было отношений, в которых ее обижали. Она выбирает безопасных мужчин.

«Кстати, про Диму Дикусара. Вот, может быть, поэтому я бы с ним никогда не встречалась, потому что подумала бы: «Нет, такой, наверное, человек… возможно, он бы мне причинил боль», – поделилась Булитко в интервью каналу «Украина».