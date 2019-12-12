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Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздники

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 19:28
Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздники
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда учит правильно распределять нагрузки

Виктория Бекхэм всегда любила активный образ жизни. Она не представляет своего дня без ранней пробежки, серии упражнений или растяжки, которые заряжают энергией и поддерживают тело в тонусе. В этот раз, помимо красочного фото на своей странице в Instagram, звезда решила порадовать и советами накануне рождественских и новогодних праздников.

Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздникиВиктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздникиВиктория в отличной форме! (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория опубликовала фото, где позирует в белом топе и легинсах, которые дополнила серыми кроссовками и черной бейсболкой. Этот образ подчеркнул стройность и рельефность фигуры 45-летней знаменитости, а также ее знаменитую гибкость, сделав невероятно притягательной. "Ранняя утренняя тренировка. @tracyandersonmethod На этой неделе я делюсь своими лучшими советами по фитнесу и велнесу для отдыха на #worldofVB xx VB", – написала икона стиля.

Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздникиВиктория обожает работать ежедневно (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На сайте же рассказала подробно о тренировках в этот непростой для фигуры период. "Я не побоюсь сказать, что я действительно одержима своими тренировками", – говорит Виктория. –"Это единственное, что я действительно делаю для себя". Питание тела и ума – первое и самое главное правило безупречной внешности звезды. Что касается праздников, она не собирается убирать физическую нагрузку из своей жизни, но планирует сделать их более умеренными.

Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздникиИ результат впечатляет! (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Я все еще буду тренироваться на Рождество. Не так много, но бегать я буду каждый день", – говорит бизнесвумен и преданная поклонница беговой дорожки и тренировок у своего любимого фитнес-инструктора Трэйси Андерсон. После этого она отправляется готовить богатый питательными веществами завтрак. Лучшей основы для начала продуктивного дня не придумаешь!

Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздникиБерем пример! (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Также Виктория подчеркнула, что в период праздников намного важнее не перегружать себя, а найти баланс между тем, чтобы быть здоровым, но и немного расслабляться. Помимо фитнеса, она, к примеру, обожает простую планку. "Вам не нужно ничего, кроме пола", – говорит знаменитая красавица, которая выполняет четыре двухминутных сета каждый день. "Они действительно хороши для вашей основной силы". Напоследок звезда дала совет: "Мы работаем так усердно, что можно себя наградить, – говорит она. – Расслабьтесь и отдохните". Но только после ваших планок!

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