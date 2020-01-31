Виктория из НеАнгелов покорила шикарной фигурой в купальнике на Мальдивах

Певица Виктория Смеюха, которая недавно впервые за долго время опубликовала на своей страничке красочное фото в ярком платье на фоне пальм и океана и призналась, что за время молчания в соцсетях успела отдохнуть на Мальдивах, объяснила, что не спроста решила устроить себе уединенный отдых от соцсетей.

Виктория заметила, что виртуальный мир затягивает ее все больше, не оставляя времени на реальную жизнь, и просто мешает наслаждаться настоящим. Следующий за этим пост только подтвердил желание певицы посвящать время отпуска отдыху, а не его ежеминутной фото и фидеофиксации для Instagram.

На свежих снимках Вика в купальнике цвета океана позировала на фоне бунгало и легких волн, пленительно улыбаясь в камеру. Она выбрала несколько удачных ракурсов, которые подчеркнули утонченность ее фигуры и дали возможность в деталях рассмотреть идеальные черты лица.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"В ближайшее время, я буду делиться с вами фото с отпуска. Сразу предупреждаю, купальников и красивых видов у меня было много, и все надо запостить в инста", - написала она под фото и тут же добавила небольшой опрос, - "Скажите откровенно, сколько в день вы проводите времени в соцсетях?".

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники оценили природную красоту кумира и сделали бесчисленное количество комплиментов ее шикарной фигуре, но признаваться в своих слабостях к соцсетям стали не многие:

Твоя красота и глаза завораживают дыхание

Какая красивая Вика

Идеальная фигура

Красотка, все свое. Ни то, что у некоторых

Красота не земная!!!!

У тебя ШИКАРНЕЙШАЯ фигура, а ты на всех фото её руками закрываешь

Очень-очень красивая!!!

Ангел

Купальник крутой , под цвет океана и неба)))

Вы просто идеал для мужчин

Фигура, шикарная

И все-таки ангел

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вика из НеАнгелов недавно покорила атмосферным фото из Стамбула, представ в образе турецкой принцессы.