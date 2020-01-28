Вика и Слава из НеАнгелов признались, что их не устраивает друг в друге

Вика и Слава не "ускользнули" от острого вопроса
В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», солистки популярной группы НеАнгелы рассказали, какие разногласия возникают в коллективе и почему певицы предпочитают не давать совместные интервью.
Группа НеАангелы уже 13 лет в украинском шоу-бизнесе. За это время в коллективе ни разу не изменился состав. Как была рыженькая Слава и темненькая Вика, так и остаются. Однако если они вместе на сцене и в клипах, то интервью обычно дают... отдельно!
Другая участница группы – Виктория Смеюха – уверена: в том, что, они с коллегой имеют разные взгляды, нет ничего плохого: «У нас всегда кардинально отличается мнение по тому или иному поводу. Это не есть плохо. Я считаю, что в этом и есть сила нашей группы».
Тем не менее, за столько лет совместной работы девушек наверняка есть то, что их не устраивает. Журналисты канала «Украина» поинтересовались у Славы и Вики, что их бесит друг в друге.
А вот Слава убеждена: все дело в том, что девушки проводят вместе очень много времени.
Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в латексе показала соблазнительные формы в пикантной йога-позе.