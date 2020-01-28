Вика и Слава из НеАнгелов признались, что их не устраивает друг в друге

Слава и Вика из НеАнгелов (фото: пресс-служба)

Вика и Слава не "ускользнули" от острого вопроса

В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», солистки популярной группы НеАнгелы рассказали, какие разногласия возникают в коллективе и почему певицы предпочитают не давать совместные интервью.

Группа НеАангелы уже 13 лет в украинском шоу-бизнесе. За это время в коллективе ни разу не изменился состав. Как была рыженькая Слава и темненькая Вика, так и остаются. Однако если они вместе на сцене и в клипах, то интервью обычно дают... отдельно!

«Мы не можем вместе на одном диване говорить в одну камеру раздельно. У нас получается так, что кто-то кого-то перебивает», – объясняет Слава Каминская в программе «Ранок з Україною».

Другая участница группы – Виктория Смеюха – уверена: в том, что, они с коллегой имеют разные взгляды, нет ничего плохого: «У нас всегда кардинально отличается мнение по тому или иному поводу. Это не есть плохо. Я считаю, что в этом и есть сила нашей группы».

Тем не менее, за столько лет совместной работы девушек наверняка есть то, что их не устраивает. Журналисты канала «Украина» поинтересовались у Славы и Вики, что их бесит друг в друге.

«Ох, такой острый вопросик! Конечно, в основном только профессиональные вопросы меня могут в чем-то не устраивать – работа на сцене, работа с аудиторией, выбор одежды», – рассказывает Вика.

А вот Слава убеждена: все дело в том, что девушки проводят вместе очень много времени.

«Когда включается камера, получается очень странная аура загадочности в нашем с ней общении. Мы слишком много времени проводим вместе», – призналась Слава в интервью «Ранку з Україною».

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в латексе показала соблазнительные формы в пикантной йога-позе.