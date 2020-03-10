Готовься! Вика из НеАнгелов рассекретила свою эффективную тренировку для стройности

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица записала видео занятий с тренером в спортзале

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы может похвастаться завидной стройностью и подтянутым телом. Девушка признается, что ее формы и внешний вид – результат правильного питания и усиленной работы над собой, со спортом певица на "ты". Ее фото в бикини вызывают неописуемый восторг у поклонников, которые нахваливают стальной пресс и осиную талию артистки. Виктория решила приобщить фанов к спорту и поделилась с ними своей эффективной тренировкой для красивого рельефа тела.

Вика опубликовала ряд видео из сопртазалла, на которых в спортивном топе и лосинах выполняет под руководством тренра упражнения с резинками, гирей и гантелями.

"Милая моя #инстаподруга, сегодня тебя приглашаю к нам на тренировку, так что готовься! Забросаю самыми распространенными видами нагрузок. Я чувствую, что мы должны рассказать то, что тебе как и мне нужно знать на все 100", - пообещала она.

Подписчики девушки поблагодарили ее не только за мощную мотивацию, но и полезный контект, а также не удержались от комплиментов.

Гарне тренування, гарна форма...так тримати

Mega cool! Красота - это труд, девочки!

Какая талия

Блин, фигурка – огонь

Фигура идеальная!

Спасибо вам за тренировки!

Какой пресс

Фантастическая форма

Скриншот комментариев

Напомним, что Вика из НеАнгелов показала счастливые фото из солнечной Испании. Девушка позировала без макияжа в джинсовой куртке-оверсайз с огромным принтом в виде сердца на спине и узких джинсах.