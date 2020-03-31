Видят, как человека: Дарья Петрожицкая рассказала, как Голос країни-10 изменил ее жизнь

Дарья Петрожицкая (фото: 1+1)

В это воскресенье на шоу «Голос країни» за участие в прямых эфирах во время «нокаутов» соревновались подопечные из команды Дана Балана, среди которых звезда сериала «Папік» Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая пришла на проект, чтобы воплотить свою мечту и спеть на большой сцене. По сценарию сериала «Папік», в котором девушка сыграла главную роль, в одной из сцен ленты она исполнила песню «Голубка» на шоу талантов, где все судьи нажали кнопку. Поэтому впоследствии Дарья попыталась повторить свой триумф и в реальной жизни, пришла на кастинг юбилейного сезона «Голос країни». На слепых прослушиваниях она исполнила песню из сериала и смогла развернуть кресло Тины Кароль. На этапе вокальных боев Дарья проиграла Даниэлю Салему, и несмотря на это продолжила участие в проекте - ее «украл» в свою команду Дан Балан.

В это воскресенье на главной вокальной сцене страны Дарья исполнила колыбельную «Ой, ходить сон» - Квітки Цісик и по результатам выступления прошла в прямые эфиры вокального шоу. В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1 + 1» она рассказала об участии в проекте и о том, как «Голос країни» изменил ее жизнь. Также актриса прокомментировала свое вчерашнее выступление в «нокаутах»: «Я не совсем довольна собой. Я вчера смотрела выступление и поняла: атмосферу мне удалось передать, но можно было сделать и лучше», - говорит Дарья.

Дарье на проекте удалось поработать с двумя тренерами, поэтому на вопрос ведущих о том, как проходят репетиции в командах, ответила: «Это два разных подхода: мужской и женский. Дан немножко лаконичный, он скажет что-то один раз - и ты понял, Тина же отдается полностью», - рассказала участница.

Также Дарья призналась, «Голос країни» открыл ее как личность: «После сериала у меня была безумная поддержка и популярность, мне часто писали сообщения и обращались ко мне «Лиза». Сейчас ко мне обращаются по имени - это круто, теперь меня видят как человека, как актрису, а не как персонажа».

Напомним, в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 были внесены изменения в график трансляции шоу «Голос країни». Также стало известно, что прямые эфиры вокального шоу пройдут без зрителей в зале. В студии «Сніданку» Дарья призналась, что выступать перед пустым залом ей будет сложнее: «Когда ты поешь зрителям в зале - это как театр, а когда без зрителей - как кино. На самом деле, зрители в зале - это неистовая поддержка, ты ее чувствуешь и веришь в себя», - призналась Дарья.

По результатам «нокаутов» из команды Дана Балана к прямым эфирам прошли: поющий учитель истории Назар Яцишин, звезда сериала «Папік» Дарья Петрожицкая, восточная красавица из Казахстана Индира Едильбаева и фанатка Дана Балана - Анастасия Балог. Также во время «нокаутов» звездный тренер воспользовался правом на кражу и забрал в свою команду звезду сериала «Школа» Марию Кондратенко.

Победителю шоу «Голос.Діти-2» Роману Сасанчину, который соревновался в «нокаутах» в это воскресенье, не удалось завоевать место на вожделенных стульях четвертьфиналистов команды Дана Балана. Но зрители все же увидят парня в прямых эфирах - звездный тренер Тина Кароль воспользовалась правом «кражи» и забрала его в свою команду, поэтому Роман автоматически попадает в прямые эфиры в составе команды Тины Кароль.

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1".