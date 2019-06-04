"Видим вас такую впервые": Лилия Ребрик покорила неожиданными эмоциями

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая и актриса показала себя с другой стороны!

Лилия Ребрик уже успела зарекомендовать себя как "женщина-позитив и живчик". Украинская телеведущая и актриса буквально каждый день делится с многотысячной армией поклонников своей энергией и неиссякающей жизнерадостностью. Ведущая то и дело публикует солнечные фото и видео, на которых постоянно улыбается. Даже сложно представить себе Ребрик без лучезарной улыбки. И вот, телеведущая подготовила поклонникам что-то новое.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала целую серию портретов, на которых не улыбается! Украинская актриса и ведущая едва ли не впервые за долгое время показала себя другой – задумчивой, серьезной, а иногда и грустной.

Кроме того, обычно свои новые публикации Ребрик сопровождает большими постами. На этот раз вновь неожиданность! Лилия лишь указала автора фото.

Задумчивая Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы под ее новыми фото. Многие отметили, что им непривычно видит свою любимицу грустной и без улыбки.

Без улыбки я вас никогда не видела)

Грустные глаза получились на этих фото.

Когда вы серьезная, фото тоже красивые!

А с улыбкой лучше!

Очень грустно, нет это не ваш образ! Глядя на вас такую, сразу же посещает мысль - что случилось?

Замріяна! Але Вам цей образ дуже личить. Якщо жінка гарна, то неважливо посміхається вона чи ні - вона шикарна!

Улыбка вам больше к лицу!

Лилечка, лучше всегда улыбайтесь. Как-то даже и не задумывалась, что вы можете так серьезно позировать. Вы супер красоточка!

Так незвично) Ви з усмішкою дуже сяюча!)

Такой вы мне очень нравитесь!

З усмішкою ви неперевершена)

И не всегда Вы улыбаетесь... Красивая, задумчивая...

Такая задумчивая… Шикарная!

Дуже мила та чарівна)

Глаза – супер!

Лилия Ребрик в новой фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, отметим, что ранее телеведущая уже показывала этот образ. Ребрик вела очередной утренний выпуск программы "Ранок з Україною". И тогда Лилия, как обычно, улыбалась.

Солнечная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.

Также до этого Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни". Актриса и ведущая позирует на фото в пиджаке и колготках в сеточку.