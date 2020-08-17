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Не виделись 4 года: Анджелина Джоли запретила родителям Брэда Питта встречаться с внуками

Понедельник 17 августа 2020 17:32
Не виделись 4 года: Анджелина Джоли запретила родителям Брэда Питта встречаться с внуками
Анджелина Джоли (фото: instagram.com/ralphandrusso)
Автор: Lite

Бабушка и дедушка тоскуют по внукам

Анджелина Джоли всегда умела привлечь к себе внимание. Если не фильмами, в которых она стала сниматься намного меньше, то судебными разборками и яркими выходами в свет. Периодически в сети также всплывают новые слухи о том, как 45-летняя звезда проявляет характер в отношениях с близкими и родственниками. Оказывается, актриса уже давно не поладила с родителями Брэда Питта, что отразилось на ее детях не лучшим образом.

Не виделись 4 года: Анджелина Джоли запретила родителям Брэда Питта встречаться с внукамиДжоли не пускает детей к бабушке и дедушке (фото: harpersbazaar.com)

Так, недавно мама оскароносного голливудского красавца – Джейн Питт – отметила 80-летие. Однако на торжестве не было горячо любимых внуков женщины. Оказывается, тому поспособствовала сама Джоли. Как рассказал изданию The Sun инсайдер, сама актриса всегда состояла не в лучших отношениях с мамой бывшего супруга, но терпела ее ради мужа. Последней же каплей стало то, что Джейн имела неосторожность негативно высказаться об однополых браках. Прогрессивной Анджелине, которая сама, по слухам, в молодости крутила романы с женщинами, такое заявление крайне не понравилось. И после развода с Брэдом Питтом Джоли запретила детям навещать дедушку и бабушку.

Не виделись 4 года: Анджелина Джоли запретила родителям Брэда Питта встречаться с внуками

Экс-супруги никак не могут договориться (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

Как уверяет источник, такие перемены пришлись не по душе ни детям, ни родителям Брэда Питта. Тем не менее, они не виделись с 2016-го года. Ранее же они часто устраивали уютные семейные выходные. «Дети обожали бывать у бабушки с дедушкой, они просто сходили там с ума. У Питтов огромный задний двор, где зимой устраивались катания на санях, а летом – посиделки у костра», – рассказал приближенный к знаменитой семье источник.

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