Видели б вы ее лицо: Дантес рассказал о подарках для Дорофеевой

Надя Дорофеева из дуэта "Время и Стекло" и ее муж Владимир Дантес - активная и веселая парочка. Они очень любят путешествовать - так, этой зимой супруги уже успели порелаксировать на пляжах Доминиканы, а также посетить живописную Португалию, где они погуляли по улицам Лиссабона и Синтры, а также увидели самый западный мыс Евразийского континента — мыс Рока.

На своей странице в Instagram Владимир опубликовал забавный снимок с женой, на котором они с Надей сидят за столиком уличного кафе и пьют кофе, прикрыв лица стаканчиками. Артист рассказал, что они с любимой стараются регулярно радовать и удивлять друг друга разными подарками и сюрпризами. К слову, один из них как раз можно увидеть на фото!

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

"Недавно вспоминал, что раньше, на какие-то небольшие праздники, друг-другу оставляли рисунки с письмами, готовили праздничный ужин с чем-то непозволительно экзотическим...например-манго. Я помню те дни, когда поужинать в ресторане - было невероятно дорого. И один раз в месяц (это обычно было 5е число) мы себе это позволяли. Так было классно видеть друг-друга счастливыми, т.к это было что-то невероятное..недосягаемое.. Сегодня, классно видеть моё лицо, когда Надя мне покупает в подарок, что-то такое, на что мне всегда жалко денег. И наоборот, вот на фото сумка, с которой она прям не может расстаться. Видели б вы её лицо, когда она под ёлкой нашла этот сюрприз. Это я не хвастаюсь, это я рад, что у нас получилось и получается радоваться на каждом этапе нашей жизни. Радоваться абсолютно разным вещам. И заставляет нас работать всё упорнее", - поделился Дантес.

В комментариях пользователи сети умиляются семейной идиллии Нади и Вовы и восхищаются их отношениями.

Кстати, мы видели её лицо, когда она под ёлкой нашла этот сюрприз, т.к. кто-то из вас выкладывал этот момент в сторисы:)

Аж на душе солнечно стало

Вова, ты молодец, что делаешь Надю такой счастливой, её улыбка просто бесценна

Какие красивые

Лучшие

Отличное фото вы классные. Любим вас

Такой сладенький, и она тоже

Это дар небес! Не утерять по прошествии времени эту замечательную способность

Молодцьі.....правильно делаете.....Здоровья, счастья, благополучия и любви на многие лета!!!.....

Вы крутые. Счастья Вам:)))

Только вперёд

Это всегда приятно...просто кайф, когда даришь подарки, а не получаешь, ну покрайней мере у меня так

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Ранее звездная семейная пара поделилась яркими фотографиями со своих путешествий по экзотическим странам и Европе. При этом Дантес опубликовал в Instagram нежный кадр с поцелуем с женой и продемонстрировал богатство техник. Поклонники оценили фото и написали паре искренние комплименты.