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Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко заставили покинуть проект

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 13:41
Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко заставили покинуть проект
Влада Роговенко (фото: Новый канал)

Финалистка «Супермодели по-украински» и участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» со слезами на глазах паковала чемодан

Напряжение в проекте Від пацанки до панянки 4 сезон растет с каждой неделей. Неукротимые воспитанницы Школы леди продолжают срывать злость друг на друге. На этот раз под раздачу попала Влада Роговенко.

Зловещим ящиком Пандоры стала неприемлемое для «пацанок» поведение бывшей участницы «Супермодели по-украински». Главными борцами за «справедливость» стали Вика Алехина, Женя Мазур и Юля Чигринец. Девушек уже давно раздражала «показушность» Влады, и в конце концов их терпение лопнуло. «Пацанки» решили поставить Роговенко на место.

Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко заставили покинуть проект

Все произошло в комнате участниц реалити Нового канала «Від пацанки до панянки». Алехина, Мазур и Чигринец позвали Роговенко на разговор, но девушка просьбу проигнорировала. #Батюшка восприняла поведение Влады как неуважение, и подарила ей «сочную» пощечину. После этого между участницами завязалась жестокая драка. Трое бросились на одну! И хотя это противоречило всем «пацанским кодексам», на защиту девушки не стал никто.

Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко заставили покинуть проект

Более того, в «месиво» вмешалась еще одна участница – Сабина Шейко. Очевидно, «пацанка» снова почувствовала себя на ринге подпольных боев. Заблокировав Владе любые попытки на самозащиту, Сабина несколько раз поцелила ей в лицо коленом. Охрана едва смогла разнять разъяренных «пацанок».

Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко заставили покинуть проект

Спустив пар, Алехина, Мазур и Чигринец быстро успокоились. Сабина Шейко осталась с разбитым лицом и вырванным клочком волос, а Влада Роговенко в слезах отправилась паковать чемоданы.

– Мне было так обидно оставаться в этом гнилом движении, – в отчаянии прокомментировала девушка. – Я не хочу быть в коллективе, который так резко меняет свое отношение к людям. Я домой!

Когда эмоции поутихли, Влада Роговенко передумала покидать проект. Однако после этого случая решила не заводить друзей в Школе леди и с другими ученицами быть более суровой.

Смотрите реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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