Від пацанки до панянки-4: участницы реалити флиртовали с Тарасом Тополей

Тарас Тополя (фото: Новый канал)

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» флиртовали с фронтменом группы «Антитіла»

Девятая неделя в Школе леди был посвящена теме лидерства. И начали ее «пацанки» с конференции, на которой каждая из них сделала доклад.

– У меня было что-то о феминистках и суфражистках, – рассказывает участница «Від пацанки до панянки», Катя #Канарейка Устинова. – О том, что мужчины думают, будто они сильнее. Но это далеко не так. Вот, например, когда я выпью бутылку водки, то спокойно иду спать. А мужчины могут сидеть и плакать.

– Я рассказывала, что мешает людям достичь цели, – говорит еще одна героиня реалити Нового канала, Евгения #Батюшка Мазур. – И решила привести в пример себя, чтобы слушателей зацепило. Призналась, что пропустила вступительные экзамены в университет, потому что была под кайфом. Когда я говорила, то видела, что им интересно. Они смотрели на меня, задавали вопросы.

Но больше всего внимание «пацанок» привлекли присутствующие на конференции звездные слушатели.

– Был телеведущий Андрей Кише, – перечисляет Катя #Канарейка Устинова, – Он немного похож на индуса и на парня, которого можно развести. Думаю, что я бы быстро его развела. Была диджей Нана, у которой фантастически прямой нос. Я даже сделала ей об этом комплимент. Но больше всего мое внимание привлек Тарас Тополя из группы «Антитіла».

«Пацанка» даже села рядом с музыкантом, чтобы лично с ним познакомиться.

– Я спросила, как его дела, – признается Катя #Канарейка. – Сказала, что мне очень нравятся его песни. И пыталась незаметно посмотреть на его руку, чтобы проверить, действительно ли он женат. Но все-таки, к сожалению, женат.

Приглянулся фронтмен «Антитіл» и еще одной участнице «Від пацанки до панянки» – Виктории #Боксерше Алехиной. Хотя девушка это всячески отрицала.

– Я не флиртовала с ним, – пояснила она. – Просто во время доклада, когда зашла речь, сказала, что он ничего такой. Это не флирт, а комплимент.

Как прошла конференция и знакомство с украинскими селебритиз? Смотрите уже сегодня, 13 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!