Від пацанки до панянки 4 сезон: участницы реалити разнесли музей в Киеве

Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новый канал)

Первый выпуск 4-го сезона можно посмотреть уже 17 февраля

Знакомство первой семерки участников реалити Нового канала Від пацанки до панянки 4 сезон, которых поселили посреди леса в сарае, закончилось разгромом музея под открытым небом. На месте бывшего села Пирогов сегодня находится музей, экспозиции которого воспроизводят жизнь и быт украинцев из разных регионов страны в разные времена. Именно там впервые встретилась часть «пацанок» (команда проекта решила разделить девушек, чтобы избежать трэша, но безуспешно). Но «пацанкам» до музея и экспонатов не было никакого дела – не все из них даже знали о существовании этого места. Поэтому вместо экскурсии будущие ученицы Школы леди выбрали развлечения «получше» – пьянство и дебош.

– Я сначала подумала, что это музей какого-то Петрова, – говорит 18-летняя «пацанка» Катя «Канарейка» Устинова. – Уже потом узнала, что это «Пирогово». В общем, я мало что помню из того дня, потому что была очень пьяной. Припоминаю только, как увидела старые дома и подумала, что нас привезли туда делать ремонт.

А вот еще одна участница реалити Нового канала, 20-летняя Сабина Шейко, хорошо помнит, как Катя бегала за женщиной с обещанием ее побить.

– Канарейка (прозвище Кати – прим. ред.) Захотела отнять у какой-то бабки телефон, – рассказывает Сабина. – Так что бегала за ней по музею и божилась побить, если та не отдаст добровольно (смеется).

Сначала девушки выясняли отношения с другими и между собой, а потом принялись громить экспонаты музея.

– Громить все начала Вика («Синяк» Кошутина – прим. ред.), – вспоминает Сабина Шейко. – Она мерила одежду, которая там лежала, а потом принялась бить горшки. А вообще, не помню, почему мы начали все крушить. Видимо, настроение было классное. На память о музее я украла деревянную ложку, сунула в штаны, чтобы не увидели.

Каких еще «дел» натворят будущие ученицы Школы леди в свой первый день? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» уже в понедельник, 17 февраля, в 19:00 на Новом канале!