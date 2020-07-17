Скрытная мамочка: Джиджи Хадид честно призналась, почему не рассказывает о беременности

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель показала животик

25-летняя Джиджи Хадид весной ошеломила новостью о своей беременности. Но фанатам остается только догадываться, как она протекает – девушка не делится никакими подробностями. И вот на днях модель рассказала в эфире Instagram, почему она не спешит рассказывать о своем положении.

«Я получаю очень много вопросов от своих фанатов о моей беременности, – призналась модель, – но, ребята, прошу заметить, я беременна в карантин во время пандемии. Думаю, моя беременность в этом случае – не самое главное, что происходит на нашей планете. Разумеется, я делюсь новостями с родственниками и друзьями, мы вместе радуемся новому этапу в моей жизни. Настанет время, я все вам расскажу, я вас очень люблю».

Будущая мама считает, что внимание соцсетей должно в наше время быть сосредоточено вокруг более глобальных проблем, которые человечеству стоит решить. В то же время Хадид призналась, что чувствует себя очень благодарной и за ребенка, и за приятные слова и пожелания, которые летят к ней со всего света.

Джиджи скрывает свою беременность (фото: instagram.com/gigihadid)

Еще одной причиной, по которой в интернете практически не встретишь новость о беременной Джиджи, по признанию самой же модели, является отсутствие желания… наряжаться для фото.

«Я просто наслаждаюсь временем моей беременности и не хочу его упустить. И, если честно, у меня нет желания просыпаться с мыслью «мне нужно выглядеть на все сто, чтобы показать себя в соцсетях». Нет, мне нравится быть расслабленной и заниматься другими делами. Знаете, сейчас так жарко, что я хожу в аутфите для беременных, который мне прислал один бренд, и я так им довольна, что практически не снимаю. Это не реклама, если вы меня слышите и у вас есть другие цвета, я куплю все», – смеется модель.

Модель впервые показала животик (фото: instagram.com/gigihadid)

Чтобы хоть немного порадовать своих фанатов, старшая Хадид встала из-за стола и продемонстрировала уже довольно большой живот. «Многие так же считают, что я совсем не выгляжу беременной на своих лайвах, – добавила модель, – это потому, что я ношу удобные широкие вещи, которые не сжимают живот и в которых удобно. А вообще, вот она я, прямо сейчас».

Напомним, что будущие родители Джиджи Хадид и ее партнер Зейн Малик ждут своего первенца уже в этом сентябре.