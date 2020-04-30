Беременная Джиджи Хадид поделилась новой стильной съемкой для известного глянца

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель показала новую фотосессию

Джиджи Хадид, беременность которой на днях сделала девушку главной героиней светских хроник, никак не реагирует на происходящее. Старшая из знаменитых сестер не стала комментировать данную новость, продолжая выкладывать в сеть свои рабочие проекты. Так, в этот раз популярная модель показала фотосессию, сделанную для американского Vogue еще в марте.

Джиджи для глянца (фото: instagram.com/gigihadid)

В ней Джиджи вместе с младшей сестрой Беллой предстала в атмосферной остановке фермы. Девушки изображают уход за животными, примерив стильные вещи из последних коллекций: куртки, пуховики, меховые шапки, джинсы и высокие резиновые сапоги… Заметно, что обе модели получили массу удовольствия от такой постановки. Напомним, в детстве девушки много времени проводили на ферме своей бабушки по материнской линии, так что обожают природу, лошадей и домашние занятия. 25-летняя модель опубликовала много кадров у себя на странице, подписав их: «Почтовая открытка из дома для Vogue. Флэшбек в март».

Белла на ферме (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла также опубликовала массу фото с фермы. Она позирует на грядках, с козой, которая прыгает через нее, а также с лошадью. Здесь же фигурирует и мама девушек – Иоланда Хадид. Она занимается рассадкой растений, позируя своей младшей дочери. «Отличная работа, мама!», – слышно за кадром голос Беллы.

К слову, не меньше волнений, чем сама новость о беременности Джиджи, вызвало новое сообщение – о поле будущего ребенка. Так, все те же инсайдеры утверждают, что 25-летняя модель и ее 27-летний избранник ожидают дочку. Срок беременности Джиджи уже достаточно большой, а потому легко позволил выяснить этот немаловажный факт.

Напомним, отношениям Джиджи и Зейна уже около пяти лет – за этот период пара успела несколько раз разойтись, но зимой влюбленные восстановили свою связь. Как утверждают близкие к звездам личности, Джиджи давно мечтала создать с Маликом семью. В интервью девушка часто рассказывает, что готова променять карьеру модели на заботы о муже и детях.