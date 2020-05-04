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На то была веская причина: стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2020 - 20:20
На то была веская причина: стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня ждала целых 10 лет

Кейт Миддлтон и принц Уильям – одна из самых известных пар в мире, каждый шаг которой под прицелом камер. История любви герцогов Кембриджских также известна практически каждому. Тем не менее, в ней есть и тайные стороны, которые долгие годы волновали фанатов. Один из самых популярных вопросов, мучающих поклонников: почему знаменитая пара так долго – целых 10 лет – не связывала себя узами брака? Ответ на этот вопрос, наконец, есть.

Герцоги начали встречаться еще в университете, но объявили миру о своей помолвке только спустя 7 лет. Все эти годы Кейт была главной мишенью папарацци и хейтеров, которые уже дали ей негласное прозвище «вечно ждущей» невесты. По слухам, на эту тему пошутил даже принц Чарльз. Узнав о долгожданной помолвке, он сказал: «Что ж, они достаточно попрактиковались»…

На то была веская причина: стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон

Свадьба герцогов (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К моменту свадьбы Кейт и Уильям были знакомы уже 10 лет. Сам он был уверен, что возлюбленная – идеальная кандидатура на роль его жены и матери его детей. В своих чувствах он также не сомневался… Более того – пара уже жила вместе, и вся Великобритания буквально затаила дыхание в ожидании. Но принц, несмотря на общественное давление, не торопился. В чем же причина столь долгого ожидания?

На то была веская причина: стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт МиддлтонТеперь пара считается одной из самых крепких (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как уверяет королевский эксперт Кэти Николл, на принца произвел неизгладимое негативное впечатление пример брака его родителей. Старший из сыновей принцессы Дианы боялся повторить неудачный опыт, неосознанно «скопировав» поведение родителей. Поэтому твердо решил не спешить и не вестись на уговоры во что бы то ни стало обзавестись семьей. «Он знал, что принца Чарльза уговорили взять в жены принцессу Диану, потому что она расценивалась как подходящая партия», – уверяет Кэти Николл.

На то была веская причина: стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон

Кейт и Уильям счастливы в браке (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также Уильям уверял, что не намерен жениться, пока ему не исполнится 30 лет. Но в итоге это обещание нарушил, преподнеся своей возлюбленной кольцо с сапфиром за два года до этой даты. Сегодня семья Кейт и Уильяма, несмотря не периодические слухи о проблемах и разногласиях, считается одной из самых крепких и счастливых в королевской династии. Так что, видимо, ожидание того стоило!

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Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
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