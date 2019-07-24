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"Весь в папу": Потап позабавил сеть фото сына в "татушках"

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 13:56
"Весь в папу": Потап позабавил сеть фото сына в "татушках"
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Папа с сыном явно весело провели время

Украинский рэпер и продюсер Потап в последнее время регулярно радует подписчиков нежными и страстными публикациями с любимой женой Настей Каменских. Однако артист не забывает и о своем сыне от первого брака с Ириной Горовой, 10-летнем Андрее. Он регулярно с ним видится и иногда показывает в сети.

Так, Потап весьма позабавил фолловеров новым фото с подросшим Андреем. Мальчик запечатлен обнаженным по пояс, при этом он весь покрыт разноцветными перебивными татуировками - даже лицо! Картинки можно разглядеть самые разнообразные. Парень явно весьма доволен собой и счастливо улыбается.

"Папа работает рэпером", - с юмором прокомментировал Потап.

&quot;Весь в папу&quot;: Потап позабавил сеть фото сына в &quot;татушках&quot;

Фото: Потап показал сына Андрея (instagram.com/realpotap)

Подписчики рэпера по достоинству оценили его чувство юмора и отметили, что Андрюша явно пошел в своего звездного папу.

  • Перебивачки рулят
  • Моя рыба! Отлично ребенок проводит каникулы. Активно
  • Красавчик! А теперь марш в ванную
  • Пацан нічого собі ти в татухах. мама як с татом побачить, то ще одну татуху тобі забезпечуть
  • Андрюха крутой
  • Весь в папу
  • Просто топ
  • Красава!!! Свой чел!!!
  • Как отмоешь????
  • Небось весь день убил ради преображения, а вообще подражает папке

&quot;Весь в папу&quot;: Потап позабавил сеть фото сына в &quot;татушках&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом, в которых они признались друг другу в любви.

Также Потап признался, куда увезет Настю Каменских во второй медовый месяц. Первый пара провела в Турции.

Кстати, стало известно, что Потап и Настя Каменских официально расписались задолго до свадьбы 23 мая.

Счастье в глазах: Потап и Каменских показали пронзительную нежность на камеру "Не догуляли": Потап признался, куда увезет Каменских в медовый месяц
Новости Украины Потапсын
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