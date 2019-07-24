"Весь в папу": Потап позабавил сеть фото сына в "татушках"

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Папа с сыном явно весело провели время

Украинский рэпер и продюсер Потап в последнее время регулярно радует подписчиков нежными и страстными публикациями с любимой женой Настей Каменских. Однако артист не забывает и о своем сыне от первого брака с Ириной Горовой, 10-летнем Андрее. Он регулярно с ним видится и иногда показывает в сети.

Так, Потап весьма позабавил фолловеров новым фото с подросшим Андреем. Мальчик запечатлен обнаженным по пояс, при этом он весь покрыт разноцветными перебивными татуировками - даже лицо! Картинки можно разглядеть самые разнообразные. Парень явно весьма доволен собой и счастливо улыбается.

"Папа работает рэпером", - с юмором прокомментировал Потап.

Фото: Потап показал сына Андрея (instagram.com/realpotap)

Подписчики рэпера по достоинству оценили его чувство юмора и отметили, что Андрюша явно пошел в своего звездного папу.

Перебивачки рулят

Моя рыба! Отлично ребенок проводит каникулы. Активно

Красавчик! А теперь марш в ванную

Пацан нічого собі ти в татухах. мама як с татом побачить, то ще одну татуху тобі забезпечуть

Андрюха крутой

Весь в папу

Просто топ

Красава!!! Свой чел!!!

Как отмоешь????

Небось весь день убил ради преображения, а вообще подражает папке

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом, в которых они признались друг другу в любви.

Также Потап признался, куда увезет Настю Каменских во второй медовый месяц. Первый пара провела в Турции.

Кстати, стало известно, что Потап и Настя Каменских официально расписались задолго до свадьбы 23 мая.