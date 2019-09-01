"Весь мир для тебя!" Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком

Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью
Джамала – заботливая и любящаяя мама. Она признается, что стараается не слишком баловать малыша, но просто обожает проводить с ним время. Маленький Эмир-Рахман – мамино вдохновение, самая мощная мотивация и главный поклонник. Певица, которая ранее показала, как наслаждается последним летним утром, с удовольствием делиться с поклонниками фото с мальчиком, которые всегда вызывают лишь умиление.
Так, на свежем снимке фотограф "поймал" Джамалу с сыном на кухне. Малыш стоит на столе, прижавшись к улыбчивой маме. Звезда приобняла сладкого мальчика, а сама держит в руках его соску на цепочке. Джамала позирует в белоснежной футболке и бежевой юбке на запах, через разрез которой видно ее стройные ножки. Ее волосы аккуратно уложены, а макияж – легкий и естественный.
"Колись в цей день ти будеш стояти схвильований у костюмі, з квітами та маленьким рюкзачком. Але не сьогодні. Танцюй, радій, співай, сходь з розуму — весь світ для тебе", - подписала трепетный снимок артистка.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники не смогли оставаться долго в стороне от душевного кадра – они одарили Джамалу и Эмира-Рахмана шквалом комплиментов.
Скриншот комментариев
Ранее Джамала похвасталась трендовым подарком от мужа Бекира Сулейманова на свое 36-летие.
Также смелая Джамала примерила на себя провокативный образ "девушки с района", спровоцировав споры в сети.