"Весь мир для тебя!" Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью

Джамала – заботливая и любящаяя мама. Она признается, что стараается не слишком баловать малыша, но просто обожает проводить с ним время. Маленький Эмир-Рахман – мамино вдохновение, самая мощная мотивация и главный поклонник. Певица, которая ранее показала, как наслаждается последним летним утром, с удовольствием делиться с поклонниками фото с мальчиком, которые всегда вызывают лишь умиление.

Так, на свежем снимке фотограф "поймал" Джамалу с сыном на кухне. Малыш стоит на столе, прижавшись к улыбчивой маме. Звезда приобняла сладкого мальчика, а сама держит в руках его соску на цепочке. Джамала позирует в белоснежной футболке и бежевой юбке на запах, через разрез которой видно ее стройные ножки. Ее волосы аккуратно уложены, а макияж – легкий и естественный.

"Колись в цей день ти будеш стояти схвильований у костюмі, з квітами та маленьким рюкзачком. Але не сьогодні. Танцюй, радій, співай, сходь з розуму — весь світ для тебе", - подписала трепетный снимок артистка.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники не смогли оставаться долго в стороне от душевного кадра – они одарили Джамалу и Эмира-Рахмана шквалом комплиментов.

Справжнє щастя

Прекрасні

Милое фото

Ви дуже милі

Потужно, проникливо

Такое теплое фото. Время пролетит очень быстро

Прекрасные люди!

Дуже гарні

Скриншот комментариев

Ранее Джамала похвасталась трендовым подарком от мужа Бекира Сулейманова на свое 36-летие.

Также смелая Джамала примерила на себя провокативный образ "девушки с района", спровоцировав споры в сети.