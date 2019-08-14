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Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 11:32
Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви
Вероника Коваленко (фото: пресс-служба)

Трек "По коже" был создан год назад

Молодая украинская певица Вероника Коваленко сразу же приступила к работе над новым треком, но первые результаты ее не устраивали — все студийные сессии проходили с разными эмоциями и посылом. Песню было решено представить лишь с появлением третьего варианта.

По словам Вероники, песня “По коже” — об эмоциях и чувствах, которые испытывает подросток в связи с первой любовью и первым поцелуем.

Вероника Коваленко — По коже

“Все свои песни я пишу исключительно о своих переживаниях. Эта — о первой любви. У каждого этот опыт свой, а любовь может быть и невзаимной. Но нужно хранить в памяти то необъяснимое чувство, которое вызывает мурашки по коже, и от которого окружающий мир воспринимается как в танце”, — рассуждает юная артистка.

Традиционно автором слов и музыки выступила сама Вероника, а над саундпродакшном работали Ivan Taiga, Игорь Варнавский Влад Зеленский.

Трек уже доступен для прослушивания на цифровых площадках.

Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви

Вероника Коваленко (фото: пресс-служба)

Напомним, ранее латексная гейша MARUV всколыхнула сеть супероткровенными танцами в новом клипе. Певица устроила жаркие танцы на столе. А вся видеоработа пронизана стилистикой Азии.

Ранее MARUV поделилась фотосетом в купальнике, сделанным во время отдыха с мужем в Албании.

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