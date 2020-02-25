Вера Кекелия впервые станет мамой: артистка показала округлившийся животик (фото)

Вскоре певица и участница «Женского Квартала» Вера Кекелия станет мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав серию фото, где изображена с беременным животиком.

На чувственных снимках артистка позирует обнаженной, прикрываясь полупрозрачной тканью. Естественности и нежности ее образу добавили легкий макияж и непринужденная прическа.

Фотографии будущая мама дополнила трогательными словами: «Самое прекрасное, что с нами могло случиться. Спасибо».

Беременная Вера Кекелия

Таким образом, певица подтвердила догадки поклонников — да, она носит под сердцем первенца. При этом пол ребенка пока держит в секрете.

Артистка находится на седьмом месяце беременности. Так что вполне возможно судьба готовит ей особенный подарок ко дню рождения, которое Вера Кекелия празднует 5 мая.

Больше об одном из самых главных событий в жизни Вера рассказала в эксклюзивном интервью журналу «Viva!». В частности, призналась — новость о пополнении в семье была для них с мужем неожиданной. Впрочем, они радостно восприняли новый статус и сейчас активно готовятся стать родителями.

«Вы бы видели Рому, каким счастливым он прибежал домой! Сидим мы на кухне, перед нами в ряд три теста – шесть полосок, и мы счастливы», — вспомнила артистка во время интервью.

Интересно, что будущие родители уже получают подарки от друзей, например от семьи Бабкиных. К тому же мама троих детей Снежана Бабкина охотно делится с Верой толковыми советами.

Напомним, VERA KEKELIA и Роман Дуда (DUDA) познакомились на вокальном шоу «Голос країни-7». Камерную свадьбу пара устроила в 2017 году. В своих интервью певица неоднократно рассказывала, что любимый стал для нее надежной опорой. Веру и Романа связывает не только брак, но и творчество. При этом супруги признавались, что их главным общим проектом будет семья.

Напомним, ранее Джамала, Вера Кекелия, YUKO назвали своих фаворитов финала Нацотбора на Евровидение 2020.