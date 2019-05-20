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Вера Брежнева устроила стильный фотосет в неожиданных образах

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2019 - 17:32
Вера Брежнева устроила стильный фотосет в неожиданных образах
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица показала поклонникам трендовые луки

Вера Брежнева обожает экспериментировать с образами. Она часто принимает участие в фотосессиях, а также недавно даже попробовала свои силы в качестве модели, выйдя на подиум во время Парижской недели моды в рамках показа бренда Alessandra Rich. Впрочем, звезде определенно нравится пробовать все новое – недавно она разрисовала красками лицо ради эффектных кадров в новом клипе, а затем показала дерзкий образ в латексном платье. Так Вера решила продемонстрировать в разделе сториз Instagram поклонникам свои закулисные будни и поделиться снимками, сделанными во время примерки нарядов в гостиничном номере.

 Некоторые образы были весьма неожиданными, а сама звезда, похоже, вовсю наслаждалась процессом. Так, она облачилась в трендовые велосипедки, черный свободный логнслив и полусапожки на тонком каблуке. Для второго образа певица набросила на плечи джинсовую куртку.

"Показать, как проходит примерка в номере гостиницы?" - поинтересовалась она, и буквально завалила фото стильных луков.

Вера Брежнева устроила стильный фотосет в неожиданных образах

Вера Брежнева устроила стильный фотосет в неожиданных образах

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Так, на очереди был образ с белым шелковым платьем от украинского бренда Bevza и черным свитером оверсайз. Затем артистка дополнила свой аутфит модной шляпкой-панамкой и солнечными очками.

 

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Кроме того, звезда надела комбинезоны с брюками-кюлотами. Один – черного, а другой – нежно-розового цвета. Она попробовала сменить обувь, примерив по очереди белые кроссовки, а затем босоножки с тонкими ремешками.

Напомним, что Вера Брежнева показала редкие фото с мужем Константином Меладзе. Пара отправилась на закрытую вечеринку к друзьям.

Недавно Вера Брежнева прилетала в Киев, где встретилась с друзьями, но главной целью ее визита стало празднование день рождения мужа, который часто бывает в Украине по работе.

 

"Провела счастливый день": Вера Брежнева умилила редким фото с мужем Вера Брежнева устроила горячие танцы на столе на закрытой вечеринке
Новости Украины Вера Брежнева
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