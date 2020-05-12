Вера Брежнева удивила необычным подароком Меладзе и показала счастливого именинника

Фото: Вера Брежнева с мужем (instagram.com/ververa)

Певица показала, как поздравила любимого мужчину

У Веры Бежневой 11 мая семейный праздник – день рождения мужа, а в этом году Константину Меладзе исполнилось 57 лет! Певица стала чаще публиковать совместные кадры с супругом, тем самым развеяв слухи о проблемах в паре. Так, в день его рождения артистка поделилась нежным черно-белым кадром с любимым и показала, как поздравила вторую половинку.

На фото Константин целует Веру в лоб, а она зажмурила глаза от нежности нахлынувших чувств. "День Рождения Гения", - коротко подписала снимок певица.

В "сториз" Вера показала зеленую лужайку у дома, на которой желтыми цветами было высажено поздравление для Константина, а также красовалась клумба в виде сердца. Кроме того, певица опубликовала фото аппетитного десерта тирамису. Возможно, артистка его приготовила сама, ведь в недавнем интервью она призналась, что на карантине стала больше времени проводить на кухне и даже скупила множество предметов кухонной утвари.

Фото: Вера Брежнева с мужем (instagram.com/ververa)

"Я много заказала себе утвари для кухни, потому что я много лет не готовила. Минимум был, но когда я начала готовить, печь, я поняла, что у меня, например, нет силиконовых форм нужного размера, и стала заказывать всякие причандалы, сестра что-то дарила. Я о себе как-то забыла, я все думала, как на кухне, чтобы было классно, удобно и комфортно", - призналась артистка во время прямого эфира в Instagram на страничке российского Vogue.

Фото: день рождения Константина Меладзе (instagram.com/ververa)

Кроме того, певица показала фото самого именинника. Счастливый Константин улыбается, позируя на фоне буйной зелени.

Ранее Вера Брежнева сделала признание о детях. Она учит дочерей Соню и Сару правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Также Вера приобщает к этому и мужа Константина Меладзе и тщательно следит за его рационом.