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Вера Брежнева тайно выступила в Киеве: все подробности

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 15:33
Вера Брежнева тайно выступила в Киеве: все подробности
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица исполнила свои знаковые хиты

Вера Брежнева признается, что живет на три страны – Украина, Россия и Италия, где у нее с мужем Константином Меладзе есть частный дом. В этот раз певица решила наведаться в Киев с рабочим визитом и свою поездку не афишировала. Она выступила на закрытой вечеринке в столичном концерт-холле Freedom Hall. Фото с мероприятия поделился ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник.

Так, Кристина позирует с Верой, облаченной в пикантный концертный наряд. На певице – короткий блестящий топ и черная юбка из перьев с высоким разрезом до середины бедра. Свой сценический образ артистка дополнила открытыми босоножками.

"Оххххх... Прекрасная Vera. Співачка-позитив та неймовірна красуня", - поделились впечатлением от встречи со звездой Кристина.

Вера Брежнева тайно выступила в Киеве: все подробности

Фото: Вера Брежнева и Кристина Решетник (instagram.com/kristina_reshetnik)

Григорий опубликовал в сториз аналогичное фото и оставил красноречивую подпись: "Доки я на сцені працюю, красуні фотографуються".

Вера Брежнева тайно выступила в Киеве: все подробности

Фото: Вера Брежнева и Кристина Решетник (instagram.com/grisha_reshetnik)

Вера исполнила перед гостями мероприятия известные хиты, среди которых "Бриллианты" и "Я знаю пароль". Также собравшихся развлекали украинские звезды Оля Полякова и Макс Барских.

Напомним, что Вера Брежнева показала своих сестер-двойняшек – Анастасию и Викторию, которые празднуют 35-летие. Она поделилась душевными снимками из семейного архива.

Ранее Вера Брежнева опубликовала яркие фото в день рождения младшей дочери – Сары. Девочке 14 декабря исполнилось 10 лет. Звездная мама с дочкой отправились в киевский бьюти-бар, где девочке сделали забавную прическу.

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Новости Украины Вера Брежнева
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