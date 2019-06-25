Вера Брежнева показала стройные изгибы в белье на постельном фото

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица прилетела в Мюнхен ради концерта известного артиста

Популярная певица Вера Брежнева может похвастаться идеальной фигурой и стройными формами. Артистка признается, что правильно питается, регулярно занимается спортом и даже отказалась от сахара ради красивой и упругой кожи, а также точеной фигуры. Сейчас она отдыхает с смьей в солнечной Италии, где у звезды есть собственный дом, но Вера решила разнообразить свій досуг и отправилась в Мюнхен – на концерт Фила Коллинза. Об этом знаменитость сообщила в InstaStories, попутно похваставшись снимками в белье из роскошного отельного номера.

Вера получила настоящее удовольствие от выступления звезды мирового масштаба. Она показала восторженную публику, котрая тепло и радушно принимала мэтра, а также сама послушала нестареющие хиты Коллинза.

Не меньше, чем концерт, певицу впечатлил отель, в котором она остановилась. Стильное оформление в нуарных тонах не показалось Вере мрачным, а наоборот, придавала особую изысканную атмосферу апартаментам и внутреннему убранству.

Фото: антураж отеля в Мюнхене, где остановилась Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Все черного цвета, но очень стильно, не мрачно. Лифт, коридор, ванная комната, халаты и даже тапочки", - написала исполнительница, проведя экскурсию по отелю.

Фото: антураж отеля в Мюнхене, где остановилась Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Вера не удержалась от соблазна сделать селфи, поймав свое отражение в зеркале. Певица позирует на постели о одном белье, показав идеальную точеную фигуру. "Какая красивая локация", - оставила она кокетливую подпись к одному из кадров, на котором сидит "по-турецки", подогнув под себя ноги.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Ранее дочь Веры Брежневой, Соня Киперман восхитила стройной фигурой в бикини. Девочка поразительно похожа на маму чертами и формами.

Напомним, что Вера Брежнева соблазнила видео в купальнике и покорила летним образом на отдыхе.