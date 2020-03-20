Вера Брежнева показала мужа и рассказала о жизни своей семьи во время карантина

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица отметила, что очень важен режим дня и питания

Вера Брежнева недавно не на шутку обеспокоила своих поклонников - певица призналась, что в марте, когда в мире уже разразилась пандемия коронавируса, она совершила десятки перелетов в связи с работой. Впрочем, звезда старалась по максимуму обезопасить себя и использовала маску и антисептик. Сейчас же она вместе с семьей самоизолировалась дома, соблюдая карантин.

На своей странице в Instagram артистка поделилась уютным фото в домашней одежде и рассказала, как живет ее семья во время карантина. Вера сделала селфи в зеркале, поизируя в белой футболке и кардигане такого же цвета. При этом она не стала заморачиваться с прической и макияжем.

Брежнева подробно расписала, в каком режиме живут они с мужем и дочкой и ответила на некоторые вопросы поклонников. По ее словам, избежать хаоса им помогает режим дня и привычные занятия.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

"Сейчас карантин. И я нахожусь дома почти весь день. И лучшее , что я могу для себя делать - соблюдать режим. Так же, как и обычно, планирую каждый свой день. Да, сейчас стало больше времени для того, чтобы быть семьей, уделять себе. Но все равно есть работа, которую я могу делать удалённо, я ее делаю. Просто она у меня занимает не полный день. Итак, что самое главное в каждом нашем дне сейчас - это все равно организация. Времени и пространства. Это помогает избежать хаоса. Каждый в семье занимается своим делом. У каждого есть своё место. Кто-то учится он-лайн, кто-то работает в студии) все заняты примерно до 17-18. После - время вместе", - поделилась исполнительница.

А чтобы не наесть бока, нужно не забывать и о режиме питания.

"В режиме дня очень важно соблюдать режим питания. Поэтому обязательные приемы пищи всей семьей. Завтрак, обед, ужин. Тем более, что в обычной жизни мы лишены привилегии каждый день это делать вместе. Сейчас радуемся :) Но помимо удовольствия от совместного приема пищи - важно стараться не перекусывать между ними, иначе можно таким образом есть целый день... поэтому максимум - один фрукт. У нас получается - на полдник.

Ужин 19-20. После этого на кухню не заходим) Вообще желательно, находясь дома, либо не заходить на кухню, если она отделена, либо убрать с глаз все продукты, чтобы не провоцировали, если чай/кофе - без сахара и молока. ( сейчас мне бодриться не нужно, кофе не пью. Хотя вообще пью его редко). Каждый день делаю утреннюю разминку и через день - тренировку с тренером онлайн. Каждый день гуляем на улице около часа (благо есть где гулять). Мне важна двигательная активность. Движение - жизнь.Тогда и засыпается легче,и не откладывается на боках", - пишет Вера.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Также знаменитость отметила, что это отличная возможность больше времени провести вместе с семьей, да и себе уделить больше внимания.

"Так же используем свободное время в перерывах между работой/учебой. В основном - просто разговариваем или играем: scrabble, лото, мемо , уно, активити, имаджинариум. После ужина - есть время на кино)) либо все вместе, либо каждый своё ( в телефоне )И по режиму - в 21.30 все идут готовиться ко сну. По утрам и вечерам у меня есть время на себя любимую )) раз в день - делаю любую маску. Каждый день утром делаю легкий Мэйк)для настроения", - подытожила Брежнева.

На вопрос об учебе младшей дочки Сары Вера ответила, что они учатся онлайн.

"У них онлайн. Есть время, когда все ученики садятся за компьютеры. Я помогаю лишь это время не пропустить. Ну и домашнее задание помогаю делать", - объяснила певица.

Кроме того, Брежнева опубликовала забавное видео с мужем Константином Меладзе. Продюсер и музыкант сидит за фортепиано, а на вопрос супруги, чем он занимается, в шутку отвечает, что ерундой.

Видео: Вера Брежнева показала мужа Константина Меладзе (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа Констатина Меладзе