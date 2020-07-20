Велосипеды и SPA: Катя Осадчая показала, как провела уикенд с любимым мужем

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездная пара отлично развлеклась во Львовской области

На днях Катя Осадчая пышно и весело отпраздновала 15-летний юбилей программы "Светская жизнь" - по этому поводу в Киеве устроили праздничный концерт, на котором выступили многие знаменитости, а заодно и выгуляли стильные наряды. А на выходные телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в свой любимый загородный отель на Львовщине, где пара на славу отдохнула.

Красочными кадрами звездные супруги поделились на своих страничках в Instagram. Так, Катя показала свою велосипедную прогулку, на которую она отправилась в воздушном белом платье, стильной шляпке и босоножках. Не забыла звезда и о солнцезащитных очках.

"Вихідний - завжди гарна ідея", - отметила под фото Осадчая.

А в разделе сториз теледива поделилась милыми совместными кадрами с мужем, на которых они расслабляются в SPA центре или же наслаждаются вкусной едой за столиком на террасе.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отлично отдохнули в отеле возле Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

Сам Горбунов также порадовал фанов милым снимком с супругой - пара запечатлена в отеле в стильных луках. Катя примерила свободные белые брюки и рубкашку с мелким принтом, а сверху накинула джинсовую куртку. Юрий же отдал предпочтение классике - черным брюкам и белой рубашке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались стильным луком (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети восхищаются этой прекрасной парой и желают им хорошего отдыха.

Сукня просто бомба! Вам пасує

Хорошего вам отдыха

Прекрасное место

Гарні та щасливі！

молодцы,красивая пара,любим!!!

Файна пара

Я так восхищаюсь вашей парой! Красавчики!!! И вам всего хорошего!

Якi ви гарнi

Дуже гарне плаття на вас і ви в ньому

Стильно! Ярко! Как всегда великолепны !

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая поделилась своими знаковыми французскими воспоминаниями и фото из Парижа.