"Век женщины": Эштон Кутчер опубликовал фото жены без макияжа

Фото: Эштон Кутчер (РБК-Украина)

Публиковать семейные снимки не в традиции у четы Кутчер-Кунис, однако кое-чем они все-таки поделились с поклонниками

Мила Кунис и Эштон Кутчер — едва ли не самая красивая пара Голливуда, и вместе с тем, самая скрытная.

В аккаунте Instagram Эштона не найти милых семейных фото или отчетов с публичных мероприятий. Только кадры из любимых фильмов звезды, немного еды и очень много просто странных фото, публикации с супругой — большая редкость. Поэтому, подробности его личной жизни приходиться узнавать из редких интервью западным СМИ или по снимкам папарацци.

В одном из интервью Кунис рассказала о причине жизни офлайн: "Раньше Эштон был невероятно продвинутым, что касается соцсетей, хотел быть ближе к людям. Но потом все как-то повернулось в негативную сторону, появились и злость, и ненависть, а это уже не шутки". Возможно это и стало причиной, поэтому Эштон в своем аккаунте в Instagram очень редко выкладывает семейные фото.

У Милы Кунис на страничке в Instagram похожая история, всего несколько десятков фото, и только пара из них с мужем.

Фото: Звезда Голливуда в домашней обстановке (instagram.com/aplusk)

Поэтому, внезапное фото Милы, в домашней обстановке, которое появилось в аккаунте Эштона удивило многих поклонников. Свою жену Кутчер застал за поеданием бутерброда, и она немного попозировала ему на камеру. "Домашняя" Мила без макияжа и прически все также обворожительна — решили подписчики.

Не обошлось и без забавных подшучиваний, ведь Эштон все-таки комедийный актер. "Год женщины" — написано на футболке Милы, однако, ее муж воспринял эту фразу по-своему: "Поправочка - "век женщины", - написал он в подписи под фото.

Впрочем, спустя время Мила опубликовала это же фото в своем Instagram, и подписала - "Вся сущность женщины", эти супруги - отличная комедийная пара.

Также мы писали, что популярная американская актриса украинского происхождения Мила Кунис на своей странице в Instagram поделилась откровенным снимком. Звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес.

Кроме того, мы недавно писали о другой американской актрисе и модели Милле Йовович, она поделилась своей страничке в Instagram очень трогательными снимками и признанием под ними.

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