Вечно молодая: 53-летняя Сальма Хайек поразила красотой на фото без макияжа

Сальма Хайек продемонстрировала новое фото без макияжа, которое в который раз подтвердило: она не стареет. На нем знаменитая актриса предстала во время плавания. В розовом купальнике, с мокрыми волосами и абсолютно чистым лицом, она выглядит молодой и свежей. Кожа знаменитости без намека на увядание просто светится здоровьем. «Вода», – коротко подписала она снимок, а с помощью хэштегов дала понять, что не использовала никакую косметику.

Сальма на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Фото набрало более 700 000 лайков, а также много восхищенных комментариев. Поклонники удивляются, что Сальма не меняется. А даже напротив – становится еще красивее.

Ты серьезно самая красивая женщина навсегда

Абсолютная красота

Что за удивительное лицо! Береги себя

Сексуальна! Нет макияжа? Вау!

Ты выглядишь убийственно

53?? Где?

Твоя красота самая удивительная во всем мире

Итак, тебе все еще 27. Я убежден

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)

Напомним, недавно Сальма, напротив, продемонстрировала, что не боится возрастных изменений. Так, актриса опубликовала фото, на котором в ее волосах видна седина. В подписи знаменитая красавица предложила уважать свои корни. Фанаты популярной актрисы остались в восторге от ее искренности – по мнению фолловеров, мало кто из знаменитостей способен столь откровенно показывать такие личные вещи. Впрочем, чаще Сальма все-таки предпочитает восхищать своих поклонников неувядающей красотой и стройной фигурой.

Своими секретами красоты актриса называет полноценный питьевой режим (минимум 2 л воды в сутки), много овощей и зелени в рационе, а также качественный уход за кожей. Еще один обязательный элемент для цветущей внешности – позитивной мышление и радостный взгляд на жизнь, уверена 53-летняя актриса.