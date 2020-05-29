Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Звезда стала лицом новой линии Пэт Макграт

Наоми Кэмпбелл, которой 22 мая исполнилось 50 лет, стала первым и пока единственным лицом известного бренда косметики признанной визажистки Пэт Макграт. В необычном ролике она предстала среди роз и с короной на голове. Таким образом, режиссер хотел подчеркнуть значимость лица косметической линии. Культовая модель красуется с макияжем в золотистых тонах, гордо глядя в камеру. Как легендарная супермодель, так и не менее легендарная мейкап-артистка явно остались довольны работой друг друга. Обе сделали трогательные посты, где выразили восторг от коллаборации.

Новая рекламная кампания Наоми (видео: instagram.com/naomi)

«Для меня большая честь быть новым и первым официальным лицом PAT McGRATH LABS. Пэт – моя любимая семья и неоспоримая творческая сила в косметическом бизнесе, которая была в моей жизни с ранних этапов моей карьеры. Пэт создала линию, которая возвращает фантазию и гламур в нашу повседневную жизнь и заставляет нас снова мечтать! Нет никого, с кем бы я предпочла отправиться в это путешествие, кроме культовой @patmcgrathreal», – написала Наоми у себя в микроблоге. В свою очередь Пэт также сделала несколько промо-постов, где отметила достижения вечно молодой Наоми и назвала королевой и легендой.

Не менее красноречивой была и армия подписчиков признанной красавицы. Поздравления на Кэмпбелл продолжают сыпаться как из рога изобилия. А между ними проскакивают и вопросы личного характера. К примеру, один из подписчиков поинтересовался, не собирается ли Наоми заводить детей.

Так прекрасно

Перехватывает дыхание

Наоми, у тебя есть планы иметь детей?

Я люблю тебя

Вау! Я не могу дождаться подучить это все! Прекрасная Наоми

Божественная Наоми

Ты просто самая восхитительная женщина в мире. Ты будешь отлично смотреться на картине

Ты удивительная

Только ты

Королева Наоми

Ты богиня и мое вдохновение

Нефертити

Грандиозно! Поздравляю, Наоми

Браво!

Ты всегда первая

Бог хранит королеву

Вау! Это так круто

Мы любим тебя, Наоми

Богиня

О боже!

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/naomi)

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Автор: Lite