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Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2020 - 19:32
Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Звезда стала лицом новой линии Пэт Макграт

Наоми Кэмпбелл, которой 22 мая исполнилось 50 лет, стала первым и пока единственным лицом известного бренда косметики признанной визажистки Пэт Макграт. В необычном ролике она предстала среди роз и с короной на голове. Таким образом, режиссер хотел подчеркнуть значимость лица косметической линии. Культовая модель красуется с макияжем в золотистых тонах, гордо глядя в камеру. Как легендарная супермодель, так и не менее легендарная мейкап-артистка явно остались довольны работой друг друга. Обе сделали трогательные посты, где выразили восторг от коллаборации.

Новая рекламная кампания Наоми (видео: instagram.com/naomi)

«Для меня большая честь быть новым и первым официальным лицом PAT McGRATH LABS. Пэт – моя любимая семья и неоспоримая творческая сила в косметическом бизнесе, которая была в моей жизни с ранних этапов моей карьеры. Пэт создала линию, которая возвращает фантазию и гламур в нашу повседневную жизнь и заставляет нас снова мечтать! Нет никого, с кем бы я предпочла отправиться в это путешествие, кроме культовой @patmcgrathreal», – написала Наоми у себя в микроблоге. В свою очередь Пэт также сделала несколько промо-постов, где отметила достижения вечно молодой Наоми и назвала королевой и легендой.

Не менее красноречивой была и армия подписчиков признанной красавицы. Поздравления на Кэмпбелл продолжают сыпаться как из рога изобилия. А между ними проскакивают и вопросы личного характера. К примеру, один из подписчиков поинтересовался, не собирается ли Наоми заводить детей.

  • Так прекрасно
  • Перехватывает дыхание
  • Наоми, у тебя есть планы иметь детей?
  • Я люблю тебя
  • Вау! Я не могу дождаться подучить это все! Прекрасная Наоми
  • Божественная Наоми
  • Ты просто самая восхитительная женщина в мире. Ты будешь отлично смотреться на картине
  • Ты удивительная
  • Только ты
  • Королева Наоми
  • Ты богиня и мое вдохновение
  • Нефертити
  • Грандиозно! Поздравляю, Наоми
  • Браво!
  • Ты всегда первая
  • Бог хранит королеву
  • Вау! Это так круто
  • Мы любим тебя, Наоми
  • Богиня
  • О боже!

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Вечно молодая: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила красотой в новой съемке для известного бренда

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/naomi)

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Автор: Lite

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