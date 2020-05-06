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Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке

Lite » Мода 06.05.2020 - 18:37
Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель украсила юбилейный номер Essence

Наоми Кэмпбелл приняла участие в необычной фотосессии. Она стала героиней юбилейного, 50-го выпуска известного глянцевого журнала Essence. Знаковый момент – сама супермодель вскоре собирается отметить 50-летие. Фотосессию отличает и то, что в роли стилиста и фотографа съемки выступила сама Наоми – в условиях карантина это был единственный выход. Легендарная модель сообщила на своей странице в Instagram, что это был необычный опыт.

Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке

Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке

Новая обложка Наоми (фото: instagram.com/naomi)

«Для меня было особой честью и необычным опытом – снимать и оформлять мою собственную обложку для 50-го юбилейного номера Essence. На моем айфоне. Хотя это было грустным напоминанием для меня обо всех людях в средствах массовой информации и производстве, которые не могут работать из-за коронавируса, это также дало мне надежду и ободрение на то, что наши люди и наша инфраструктура устойчивы. Мы укоренились в знаниях и творчестве и продолжаем возвращать полный контроль над нашими рассказами. Мы выйдем из этого периода сильнее, чем когда-либо. С юбилеем, журнал @Essence. Поскольку мы оба поворачиваем столетие вместе», – написала счастливая и гордая собой звезда.

Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемкеКрасивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке

Модель выступила также в роли фотографа и стилиста (фото: instagram.com/naomi)

«Накануне своего 50-летия Наоми украшает наш выпуск, посвященный 50-летию, снятый самой иконой на iPhone в изоляции во время пандемии COVID-19. «В течение пятидесяти лет ESSENCE демонстрировал блеск, красоту, силу и стойкость чернокожих женщин. Сейчас, более чем когда-либо, мы склоняемся к той самой устойчивости в один из самых мрачных часов нашей страны. В хаосе мы все еще находим мир. В неуверенности мы все еще находим веру. В одиночестве мы все еще находим друг друга...», – отметила Моана Луу, директор по контенту и креативу журнала.

Для съемки 49-летняя красавица подобрала несколько стильных образов образов. На обложке она примерила белое платье с кружевными вставками и черным бантом под грудью от Chloe by Karl Lagerfeld. Еще один роскошный летний образ составили белое платье миди от Maison Alaïa, ярко-желтое от Steve French и другие. Дополнили все луки легкий макияж и гладкая укладка.

Поклонники остались в восторге от новой работы Наоми, засыпав ее комплиментами. Многие отметили, что она не просто с возрастом не меняется, а становится еще красивее.

  • Потрясающая навсегда
  • Да. Я люблю это. Ты меня так вдохновляешь!
  • Абсолютно великолепна… Красивее, чем когда-либо…
  • Твоя красота вневременная, классическая…
  • Так прекрасна и идеальна
  • Королева Наоми

Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке

Красивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемкеКрасивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемкеКрасивее, чем когда-либо: 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила безупречной фигурой в новой съемке

Комментарии к постам Наоми (фото: instagram.com/naomi)

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