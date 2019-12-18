Вдвоем летать еще круче: избранница Холостяка 9 разоткровенничалась о главном в отношениях

Победительница шоу Холостяк 9 Дарья Квиткова и его главный герой Никита Добрынин немало удивили многих, оставшись вместе после окончания проекта. С тех прошло больше года, а их любовь лишь крепнет - пара регулярно демонстрирует нежность и трепетное отношение друг к другу в сети и с удовольствием общается с поклонниками на личные темы. К примеру, недавно Даша заинтриговала заявлением, что они с Никитой решили уехать в теплые края на весь январь и предложила угадать, куда именно.

А в новой публикации девушка решила рассказать, что же для нее главное в отношениях с мужчиной. Квиткова опубликовала атмосферное фото с поездки в Париж, на котором она идет по пешеходному переходу и счастливо улыбается на камеру, обернувшись.

По словам избранницы экс-Холостяка, для нее важно быть счастливой с любимым человеком.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Что для меня главное в отношениях? Для меня это прежде всего ощущение счастья, а оно складывается из многих факторов. Когда рядом с человеком не надо притворяться, создавать видимость, что я не я и лошадь не моя. Когда можно быть собой. Смеяться, когда смешно. Грустить, когда плохо. Надевать то, что нравится. Ходить туда, куда хочется. Молчать, когда не хочется говорить. Рассказывать все без утайки, когда надо выговориться, и точно знать, что тебя поймут, а не примут за неадекватное существо.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Когда ты знаешь, что вы придете друг другу на помощь, не потому что должны, а потому что хотите сделать жизнь любимого человека легче и приятнее. Когда не надо замалчивать обиды и мириться с плохим отношением. Когда вы не пытаетесь переделать и вылепить человека под себя. Когда принимаете друг друга безоговорочно такими, какие вы есть, и это не доставляет никому дискомфорта. А если меняетесь, то только в лучшую сторону и с удовольствием, а не из-под палки. Хорошие отношения не тянут ни из кого жилы, не нервируют и тем более не убивают. Просто встретились два человека и поняли, что вдвоем им летать еще круче, чем поодиночке. Каждому желаю,чтобы все случилось!" - подробно поделилась Квиткова.

В комментариях пользователи сети благодарят Дашу за мудрые и правильные слова и восхищаются ее красотой и искренностью.

Согласна

Класні слова

Подписываюсь под каждым словом!

Красотка

Когда есть уважение, все остальное будет

Полностью с вами согласна, это очень важно оставаться собой, и что любимый человек принимает тебя такую какая есть

Який світлий допис та щире фото

Дуже гарні і влучні слова. І з кожним із них я цілком згідна . А вам з Нікотою бажаю неземного кохання

Фото супер

Ідеально, бажаю всім таких відносин, адже всі ми заслуговуємо бути щасливими

Дуже гарна і пост просто супер

Да, ещё бы добавила, когда оба доверяют друг другу. Пусть новый год принесёт всем такого счастья!

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин с возлюбленной Дашей Квитковой взволновали любовью на новогоднем фото.