Они вдохновляют: Джамала призналась, сколько планирует родить детей

В начале февраля Джамала обрадовала поклонников новостью о том, что она ожидает второго ребенка. При этом артистка вовсе не сидит дома, а продолжает активно работать - она выпустила новый альбом, а на днях вышла на сцену в финале Нацотбора на Евровидение 2020. Певица и ее муж пока скрывают пол будущего малыша, однако в интервью "Светской жизни" беременная исполнительница призналась, что не собирается останавливаться на двоих детях.

По словам Джамалы, они дают силы и мотивацию жить и творить и она хотела бы родить хотя бы четверых.

"Еще двоих, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети – это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает то, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужа – заработать много денег", – рассказала знаменитость.

Певица добавила, что собирается доказать многим будущим мамам, что беременная женщина может быть красивой и носить эффектные наряды.

"Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри нацотбора на "Евровидение" и тренером "Голосу країни". Мне очень много писали беременные женщины, что я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. И мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина – это красивая женщина, поэтому сейчас я так же планирую много ярких выходов", – отметила Джамала.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах - певица вышла в свет в ярком образе.